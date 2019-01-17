Öğrenciler, Huzurevi Sakinlerine Saç ve Yüz Bakımı Yaptı

Giresun'da lise öğrencileri, Giresun Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine saç ve yüz bakımı yaptı.

Giresun'da lise öğrencileri, Giresun Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine saç ve yüz bakımı yaptı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen, "Meslek Liseliler Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin Giresun Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ettiği belirtildi.



Öğrencilerin, sohbet ettikleri yaşlılara saç ve yüz bakımı yaptıkları vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Uygulama ile öğrencilerimizin huzurevi sakinleri ile vakit geçirmeleri, onların temel bakım ve kişisel temizliklerine yardımcı olarak kendilerini daha mutlu hissetmeleri hedeflendi. Ayrıca, öğrencilerimizin vicdani, ahlaki ve büyüğe saygı, küçüğe sevgi olgularının gelişimine katkı sağlanması, böylece 'ben' algısının önüne geçerek, 'biz' algısının ön plana çıkarılması da amaçlanmaktadır."

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