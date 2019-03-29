Son Dakika Haberleri: Öğrenciler, Huzurevini Ziyaret Ederek 'Yaşlılar Haftalasını' Kutladılar

Öğrenciler, Huzurevini Ziyaret Ederek 'Yaşlılar Haftalasını' Kutladılar

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde Burunkaya Şehit Emrah Kartal İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri, okul müdürleri İsmail Çelebi ve öğretmenleri Elçin Üstünkol refakatinde Çaycuma Huzurevini ziyaret etti.

Öğrenciler, Huzurevini Ziyaret Ederek 'Yaşlılar Haftalasını' Kutladılar, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde Burunkaya Şehit Emrah Kartal İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri, okul müdürleri İsmail Çelebi ve öğretmenleri Elçin Üstünkol refakatinde Çaycuma Huzurevini ziyaret etti.

"Yaşlılar Haftası" etkinlikleri ve "Değerler Eğitimi Yaşlılara Saygı" kapsamında Huzurevindeki amca ve teyzelere kendilerinin yaptıkları hediyeleri veren öğrenciler onlarla sohbet etti.

Huzurevi Müdürü Kenan Mısırlı'dan huzurevi ile ilgili bilgi alan öğrenciler huzurevi bahçesini gezdiler. Büyükleri ile beraber vakit geçirmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler Huzurevi görevlilerine teşekkür etti.

Ardından öğrencilerimiz İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve İlçe Şube Müdürleri ziyaret ederek kendi yaptıkları hediyeleri sundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, sohbet ettikten sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:25 Kaynak: İHA

Çaycuma, Çaycuma İlçesi, Zonguldak, Güncel
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