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Öğrenciler Hz. Mevlana'yı ve Semayı yakından tanıyor - Son Dakika

Öğrenciler Hz. Mevlana'yı ve Semayı yakından tanıyor

09.12.2021 16:22
Öğrenciler Hz. Mevlana'yı ve Semayı yakından tanıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hazreti Mevlana'nın 784. Vuslat Yıldönümü Anma Etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 5 bin ortaokul öğrencisine yönelik Konya Panorama gezisi ile sema programları düzenliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen Hazreti Mevlana'nın Vuslat Yıldönümü Anma Etkinlikleri esnasında Konya'nın manevi ikliminin çok daha güzelleştiğini söyledi.

Bu manevi iklimin başta çocuklar ve gençler olmak üzere her yaştan Konyalının hayatına daha fazla etki etmesini istediklerini kaydeden Başkan Altay, bu vesileyle Konya merkezdeki 50 ortaokuldan 5 bin yedinci sınıf öğrencisine "Sema Nedir Bilir Misin?" sloganıyla programlar düzenlediklerini söyledi. Başkan Altay, "Öğrencilerimiz belediyemiz tarafından okullarından alınarak önce Panorama Konya Müzesi'ni rehberler eşliğinde geziyor. Burada 13. yüzyıl Konya'sını ve dünya üzerindeki Mevlevihaneleri yakından tanıma fırsatı bulan öğrencilerimize daha sonra İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkez'inde Sema Ayin-i Şerifinin incelikleri anlatılıyor. Öğrenciler burada sema izliyor ve semanın gerçek mahiyetini anlıyor. Amacımız, öğrencilerimizin hem şehrimizin tarihini hem de Hazreti Mevlana'yı daha yakından tanımaları hem de sema geleneğinin gerçek ritüellerini doğru bir şekilde öğrenmeleri. Programlarımız 17 Aralık'a kadar sürecek." diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla canlı olarak ilk kez sema programı izleme fırsatı yakaladıklarını belirten öğrenciler ise semadan çok etkilendiklerini söylediler. Ailelerini de Konya Panorama Müzesi'ne getireceklerini belirten öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

7-17 Aralık tarihleri arasında şehir merkezinde bulunan 50 ortaokuldan 5 bin öğrenci, her gün üç seans halinde programlara katılacak.

Öğrenciler Hz. Mevlana'yı ve Semayı yakından tanıyor

Büyükşehir Belediyesi, mevlana, Aralık, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Öğrenciler Hz. Mevlana'yı ve Semayı yakından tanıyor - Son Dakika


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