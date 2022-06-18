Öğrenciler içerde, veliler dışarda ter döktü - Son Dakika
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Öğrenciler içerde, veliler dışarda ter döktü

18.06.2022 12:39

Öğrenciler içerde, veliler dışarda ter döktü YKS 2 yıl aradan sonra ilk kez maskesiz düzenlendi Gaziantep'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi sınavı maratonu başladı.

Öğrenciler içerde, veliler dışarda ter döktü

YKS 2 yıl aradan sonra ilk kez maskesiz düzenlendi

GAZİANTEP - Gaziantep'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi sınavı maratonu başladı. İki yıl aradan sonra ilk kez maskesiz düzenlenen sınavda binlerce öğrenci sınıflarda ter dökerken velileri ise okul önlerinde ter döktü.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi sınavı 81 ilde olduğu gibi Gaziantep'te de saat 10.15 itibarıyla başladı. Gaziantep'te de sınava katılan binlerce aday okul sıralarında ter dökecek. İki yıl aradan ilk maskesiz girilen sınavda çocuklarını okullara getiren velilerin çocuklarından daha heyecanlı olduklarını gözlendi. Sınavdan dolayı okul önlerin yoğunluk yaşanırken çocuklarını okul kapısına teslim eden veliler okul önlerinde çocuklarını beklemeye başladı.

Öğrenciler içerde veliler dışarda ter döktü

Sınava katılan adaylar sınıflarda ter dökerken veliler ise okul önlerinde ter döktü. Havanın aşır sıcak olmasından dolayı ağaçların gölgesine sığınan veliler okul önlerinde çocuklarının başarılı olması için dua etti.

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Kaynak: İHA

Gaziantep, TYT, Güncel, Son Dakika

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