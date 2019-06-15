Son Dakika Haberleri: Öğrenciler içeride, aileler dışarıda ter döktü
Son Dakika Güncel Haber

Öğrenciler içeride, aileler dışarıda ter döktü

4 saat önce

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da YKS'ye giren öğrenciler içeride, aileleri de dışarıda ter döktü.

Öğrenciler içeride, aileler dışarıda ter döktü, System.String[]
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da YKS'ye giren öğrenciler içeride, aileleri de dışarıda ter döktü.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), tüm ülkede olduğu gibi Şanlıurfa'da da adayların ve ailelerin büyük heyecanı ile başladı. Binlerce öğrenci okulların önlerinde aileleriyle birlikte yaşadıkları heyecanın ardından YKS'nin ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Sınavına (TYT) girdi. Saat 10.00'da okulların kapıları kapatılırken, aileler de dışarıda heyecanlı bir bekleyişe başladı. Ailelerden bazıları dua ederken kimisi de okul bahçesinde bekledi. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:44 Kaynak: İHA
Türkiye, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç kız, piercingleri çıkaramayınca sınava alınmadı Rize'de ilginç gelenek; sabahın ilk ışıkları ile dağ horozu gözlüyorlar Tunceli'de ters laleler jandarma korumasında İsim benzerliği yüzünden yanlış okula gitti, sınava polis yetiştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 16:32:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenciler içeride, aileler dışarıda ter döktü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]