Öğrenciler içeride, aileleri dışarıda ter döktü - Son Dakika

Öğrenciler içeride, aileleri dışarıda ter döktü

Öğrenciler içeride, aileleri dışarıda ter döktü Veliler okul önlerindeki ağaçların gölgesinde oturarak Yasin-i Şerif okuyup dualar ettiler Afyonkarahisar'da Yükseköğrenim Kurumları Sınavı (YKS)'nin ikini otumu Alan Yeterlilik Testi için adaylar içeride, aileleri de dışarıda ter döktü.

Öğrenciler içeride, aileleri dışarıda ter döktü Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti Eşi ve çocuğunun terk ettiği koca, yol tabelasında intihara kalkıştı Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak Veliler okul önlerindeki ağaçların gölgesinde oturarak Yasin-i Şerif okuyup dualar ettiler AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da Yükseköğrenim Kurumları Sınavı (YKS)'nin ikini otumu Alan Yeterlilik Testi için adaylar içeride, aileleri de dışarıda ter döktü. Aileler, çocukları üniversiteye yerleşebilmek için sınavdayken dışarıda Yasin-i Şerif okuyup dualar ettiler. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin ikinci oturumu AYT için Afyonkarahisar'da toplam 13 bin 640 öğrenci 45 okul ve cezaevlerinde sınava girdi. Sınav merkezlerine aileleriyle birlikte gelen öğrenciler geniş güvenlik önlemleri altında salonlara alındılar. Öğrenciler kimlik kartlarını ve sınav giriş belgelerini göstererek içeriye alınırken, Korna virüs önlemleri kapsamında maske dağıtılarak ellerin dezenfekte edilmesi istenildi. Öğrenciler üniversiteye yerleşebilmek için içeride ter dökerken ailelerde okul önlerinde ağaç gölgesinde oturarak Yasin-i Şerif okuyup dualar ettiler. Ayrıca Afyonkarahisar'da AYT oturumu sonrası okullar tekrar dezenfekte edilerek kent genelinde öğleden sonra toplam 6 okulda 663 öğrenci Yabancı Dil Yeterlilik Testi (YDT)'ye girecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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