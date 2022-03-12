Öğrenciler için aracıyla okula kar taşıdı - Son Dakika
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Öğrenciler için aracıyla okula kar taşıdı

12.03.2022 00:56
Öğrenciler için aracıyla okula kar taşıdı

Karabük'te bir kişi, öğrencilerin eğlenmesi için kamyoneti ile okula kar taşıdı.

Karabük'te bir kişi, öğrencilerin eğlenmesi için kamyoneti ile okula kar taşıdı.

Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklara devam eden kar yağışı, kentin ve ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Bir veli, Yenice ilçesinin yüksek kesimlerinden kamyonetinin kasasına doldurduğu karı, çocuğunun öğrenim gördüğü Beşbinevler Mahallesi'ndeki Şehit Mehmet Dinçel İlkokulu'na getirdi.

Kamyonetin kasasındaki karı gören öğrenciler, kar topu oynayarak doyasıya eğlendi.

Öğrencilerin eğlencesini bir vatandaş, cep telefonu ile kaydetti.

Öğrenciler için aracıyla okula kar taşıdı
Öğrenciler için aracıyla okula kar taşıdı
Öğrenciler için aracıyla okula kar taşıdı

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Karabük, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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