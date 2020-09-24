Öğrenciler için bahçe oluşturdu - Son Dakika

Öğrenciler için bahçe oluşturdu

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu öğretmeni Halil Bulut, kiraladığı bahçede sebze yetiştirip, öğrencilerle birlikte ürünleri topladı.

Öğrenciler için bahçe oluşturdu, System.String[]

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu öğretmeni Halil Bulut, kiraladığı bahçede sebze yetiştirip, öğrencilerle birlikte ürünleri topladı. Halil Bulut öğrencilerin doğal tarımı ve sağlıklı beslenmeyi öğrenmeleri için bahçeyi oluşturduğunu, daha bilinçli nesiller yetiştirmek istediğini söyledi.

Karabük Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Halil Bulut ve öğrencileri tarafından 2016 yılında sınıf içeresinde saksılarda yetiştirilen ürünler bahçeye taşındı. Öğrencilere atalık tohumun korunması, üretiminin sağlanması ve öğrencilerin bu konuda bilinçlendirilmesi amacıyla önceleri tarla gezileri düzenleyen öğretmen Halil Bulut, kendi tarlasını oluşturmaya karar verdi. Safranbolu ilçesine bağlı Karıt köyünde kiraladığı bahçede, öğrenciler öğretmeniyle birlikte atalık tohumları toprakla buluşturdu. Kendi imkanları ile oluşturulan bu tarlada 21'e yakın ürün elde ediliyor. Çocuklar ise toprakla buluşturdukları atalık tohumların ürünlerini eğlenerek topluyor.

Öğrencilerin doğal tarımı, sağlıklı beslenmeyi öğrenmeleri için bahçeyi oluşturduklarını ifade eden Halil Bulut, "2016 yılında atalık tohumları sınıfta ekmeye başladık. Sınıfta yaklaşık 15 sebze yetiştirdik. Baktık ki sınıfımız artık bize yetmiyor. Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişime geçerek bu işi proje haline getirdik. İlk başta gezi programları düzenleyerek çocuklarımız bahçelere taşıdık. Çocuklar bire bir bu ürünleri bahçede eksinler istedik. Doğal tarımı öğrensinler, kendileri eksin kendileri toplayıp yesin ki çocuklarımız sağlıklı beslenmeyi, atalık tohum nedir öğrensinler. Daha bilinçli nesiller yetiştirmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyorum." dedi.Halil Bulut, 21 çeşit ürünlerinin bulunduğunu belirterek, "Şu anda burada 21'e yakın ürün elde ediyoruz. Burada domates, biber, salatalık, acur, nane, maydanoz, marul, yeşil soğan, semizotu, yer fıstığını ektik. Bir de börülce getirdim. 5 çeşit atalık domates, fasulyelerimiz var. 5 çeşit de bamyamız var burada. Pandemi sürecinde evde bunalan çocuklar ve veliler bahçeyi çok görmek istiyorlardı. Bu bahçe zaten çocuklar için oluşturuldu. Çocuklar olmayınca bir yanımız hep eksik kalmıştı. Gönüllü öğrenci velilerimizden oluşan 5'er kişilik gruplar ile sosyal mesafemize de dikkat ederek, maskelerimizi de takarak bu şekilde gelerek ürünleri topluyorlar" diye konuştu.Evde canının çok sıkıldığını ve burada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten 3'üncü sınıf öğrencisi Yasin Serdar Düz, "Bahçeye gelmek çok güzel oluyor. Stres atıyoruz, güzel oluyor burada arkadaşlarımla eğleniyorum. Burada bamya, domates, mısır topluyoruz. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.

Çocukların evde sıkıldığını, bahçeye gelerek stres attıklarını ifade eden okul aile birliği başkanı Aynur Düz, "Çocuklarımız için çok iyi bir yer oldu burası. Öğretmenimize çok teşekkür ederiz. Çocuklarımız burada atalık tohumun ne olduğunu öğendiler. Sınıfımızda fideleri yetiştirdiler, büyüdüğünü gördüler ve bahçeye gelip bir ürünün nasıl oluştuğunu gördüler. Çocuklarımız burada toplama işlemini de yapıyorlar ve çok mutlular. Çocuklar okullar açık olmadığı için çok sıkıldılar. Bu süreçte her şeye adapte olmaları çok zor oldu. Bahçeye gediklerinde stres atıyorlar. Eğlenerek ürünün nasıl yetiştiğini görüyorlar. Ürünlerin nasıl oluştuğunu görünce gerçekten çok güzel oluyor" dedi.


Halil Bulut, Safranbolu, Şehit, Atama, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:29 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öğrenciler için bahçe oluşturdu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Eski Zaman Gazetesi yazarı Mümtazer Türköne, tahliye edildi Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını çıkartan şahıs elinde çakmakla suçüstü yakalandı F.Bahçe'ye gitmek isteyen Mostafa Mohamed'in başkanından skandal sözler: Türkiye düşmanımız Beşiktaş, Vodafone Park'ta tur peşinde! Canlı anlatım İntihar süsü verilen cinayette yasak aşk şüphesi: Eşimin mesajlaştığını gördüm Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'ndan Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye menfaatlerinden taviz vermeyecek Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'ndan Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye menfaatlerinden taviz vermeyecek         
20:06
İngiltere'de bir günde görülen en yüksek koronavirüs vaka sayısı kaydedildi İngiltere'de bir günde görülen en yüksek koronavirüs vaka sayısı kaydedildi         
19:39
Son Dakika: Türkiye'de 24 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1721 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1721 yeni vaka tespit edildi         
19:17
Prof. Dr. Naci Görür: Depremin yeri endişe verici, 7.2 büyüklükte deprem beklediğimiz fayı tetikleyebilir Prof. Dr. Naci Görür: Depremin yeri endişe verici, 7.2 büyüklükte deprem beklediğimiz fayı tetikleyebilir         
18:59
İmamoğlu ile Taksiciler Odası yöneticileri arasında 6 bin taksi tartışması: Sesini yükseltme lütfen İmamoğlu ile Taksiciler Odası yöneticileri arasında 6 bin taksi tartışması: Sesini yükseltme lütfen         
18:29
"Kişiye özel" ilan açan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevine son verildi         
17:50
Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu         
17:25
Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak         
15:45
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı         
14:51
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu         
13:54
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Türkiye'de bir ilk! Ankara'nın çevresindeki bir ilin ilçesi kitle bağışıklığına ulaşıldı Türkiye'de bir ilk! Ankara'nın çevresindeki bir ilin ilçesi kitle bağışıklığına ulaşıldı         
12:01
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 20:49:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrenciler için bahçe oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei