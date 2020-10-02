Öğrenciler için 'bahçe sınıfı' oluşturdular - Son Dakika

Öğrenciler için 'bahçe sınıfı' oluşturdular

MUŞ'un Sungu beldesindeki Hürriyet İlkokulu'nda görevli idareci ve öğretmenler, okul bahçesinde sınıf oluşturdu.

Öğrenciler için 'bahçe sınıfı' oluşturdular, System.String[]

MUŞ'un Sungu beldesindeki Hürriyet İlkokulu'nda görevli idareci ve öğretmenler, okul bahçesinde sınıf oluşturdu. Öğretmenler ve öğrencilerin sosyal mesafe, maske ve hijyen konularına hassasiyet gösterdiği 'bahçe sınıfı'nda ders işlenmesi ise renkli görüntüler oluşturdu.

Sungu beldesindeki Hürriyet İlkokulu'nda görevli idareci ve öğretmenler, koronavirüs (Covid-19) salgını gölgesindeki eğitim-öğretim dönemini daha cazip ve verimli kılmak üzere farkındalık çalışması yaptı. Öğrencileri için kollarını sıvayan idareci ve öğretmenler, okul bahçesinde tahta ve çeşitli materyallerle 'bahçe sınıfı' oluşturdu. El birliğiyle sosyal mesafe, maske ve temizlik konusuna dikkat ederek, ilk olarak okul bahçesine tahta ve çeşitli materyallerle iskele kuran idareci ve öğretmenler, ardından sınıf ortamının oluşturulduğu alanı sıra ve masalarla donattı. Öğretmenler, öğrencilerin oturduğu masa ve sıraları çeşitli figürlerle rengarenk boyadı.

Bahçede oluşturulan sınıf tamamlanınca ilk dersi 1'inci sınıf öğrencileri işledi. Öğrenciler, sosyal mesafe, maske ve dezenfekte işlemlerinin ardından ders ve çeşitli etkinliklerin işlenmesi için sınıfa alındı. Bahçe sınıfında derslerini işleyen öğrenciler, kendileri için açık alanda yapılan sınıfı çok beğendi. Öğretmenler ve öğrencilerin sosyal mesafe, maske ve hijyen konularına hassasiyet gösterdiği bahçe sınıfında ders işlenmesi ise renkli görüntüler oluşturdu.ÖĞRENCİLERDEN TEŞEKKÜROkul bahçesinde sınıf ortamının oluşturulmasında emeği geçen idareci ve öğretmenlere teşekkür eden öğrenciler, bahçe sınıfını çok sevdiklerini belirti. Öğrencilerden Rüzgar Çiftçi, "Öğretmenlerimiz bizlere okul bahçesinde çok güzel bir sınıf yapmış. Sıra ve masaları getirmişler. Sıra ve masaları bizler için çiçeklerle boyayıp, süslemişler. Çok beğendik, her gün buraya gelmek istiyoruz. Burasını çok sevdik" dedi. 'NEŞELİ VE EĞLENCELİ BİR ORTAM OLUŞTURDUK'Öğrencileriyle birlikte oluşturulan bahçe sınıfında ders işleyen öğretmen Asya Babatutmaz ise, "Eğitim-öğretim yılına başladık. Bu süreçte elimizden geldiği kadar dikkat ederek, sosyal mesafe, maske ki çocuklar buna çok çok dikkat ediyorlar. Hatta büyüklerden daha çok dikkat ediyorlar. Bu süreçte zaten sınıflardayız. Sınıflarımızda eğitimlerimizi görüyoruz. Çocukların sayısı her ne kadar az da olsa en azından bahçede böyle bir ortam kurarak, daha neşeli, daha eğlenceli bir ortam oluşturduk. Bunu bütün öğretmen arkadaşlarımızla bir araya gelerek ve eğlenerek yaptık. Çocukların da eğlenmesini tabi ki amaçladık. Umarım faydalı ve güzel olur" diye konuştu.'EĞİTİME AKTİF BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ'Bahçe sınıfı ile eğitim-öğretim sürecine aktif bir şekilde devam edeceklerini belirten öğretmen Merve Keser ise şunları söyledi: "Pandemi sürecinde çocuklarımız okullarından çok uzak kaldılar. Şimdi okullarına geri döndüler. İçerideki ortamdan uzaklaşıp, daha sağlıklı, kurallara uygun, açık havada güzel dersler işlemeleri için biz de içerideki sıra ve masalarımızı oluşturduğumuz sınıfımıza taşıdık. Bunları renklendirdik daha ilgi çekici, daha güzel bir hale gelsin diye. İnşallah burada daha güzel eğitim-öğretim sürecine aktif bir şekilde devam edeceğiz."

Sungu Hürriyet İlkokulu Müdürü Zülküf Demirçin de, "Milli Eğitim Bakanlığımızın öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteğiyle daha öncesinde okul bahçesinde yapmış olduğumuz çardağı, bahçe sınıfına dönüştürdük. Bahçe sınıfını oluşturarak, öğrenciler için daha motive edici bir çalışma alanı yaptık. Çocuklarımız burada, eğitim-öğretimini daha sağlıklı, daha verimli bir şekilde almaktadırlar" dedi.


Öğrenciler için 'bahçe sınıfı' oluşturdular
Öğrenciler için 'bahçe sınıfı' oluşturdular
Öğrenciler için 'bahçe sınıfı' oluşturdular
Öğrenciler için 'bahçe sınıfı' oluşturdular
Öğrenciler için 'bahçe sınıfı' oluşturdular
Öğrenciler için 'bahçe sınıfı' oluşturdular
Öğrenciler için 'bahçe sınıfı' oluşturdular
Öğrenciler için 'bahçe sınıfı' oluşturdular
Öğrenciler için 'bahçe sınıfı' oluşturdular
Öğrenciler için 'bahçe sınıfı' oluşturdular
Öğrenciler için 'bahçe sınıfı' oluşturdular
Öğrenciler için 'bahçe sınıfı' oluşturdular

Hürriyet, Atama, Bahçe, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 10:32 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öğrenciler için 'bahçe sınıfı' oluşturdular - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Göl suyunda ilk kez koronavirüs tespit edildi Otogarda ateş yüksek çıkıp kusan yaşlı adam, koronavirüs tedirginliğine neden oldu Adana'da katledilen Tuğba'nın annesinin feryatları yürekleri dağladı Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Karın ağrısı değil 5.5 kilo ağırlığında tümör çıktı Son Dakika! Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki Karabağ'a yoğun bombardımana başladı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi         
16:37
2 kişi annesinin kucağındaki bebeği kaçırdı, caddedeki kimse yardım etmedi 2 kişi annesinin kucağındaki bebeği kaçırdı, caddedeki kimse yardım etmedi         
16:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi         
16:01
YEP'teki enflasyon beklentisi gerçekleşirse en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 912 liraya yükselecek YEP'teki enflasyon beklentisi gerçekleşirse en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 912 liraya yükselecek         
15:53
Azerbaycan, Ermenistan Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi Azerbaycan, Ermenistan Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi         
15:35
Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor         
15:13
Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti         
14:57
Berna Laçin'den Berna Laçin'den "Her vaka hasta değildir" diyen Fahrettin Koca'ya tepki: Gebelik testi pozitif olan hamile sayılacak mı?         
14:13
Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi         
13:13
Ahıra giren boz ayılar, ailenin binbir emekle yetiştirdiği 70 koyunu telef etti Ahıra giren boz ayılar, ailenin binbir emekle yetiştirdiği 70 koyunu telef etti         
13:10
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki yaş hatası izleyenlerin dikkatinden kaçmadı Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki yaş hatası izleyenlerin dikkatinden kaçmadı         
12:14
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Vatandaşın abonelik iptali çilesi e-Devlet ile sona erecek Vatandaşın abonelik iptali çilesi e-Devlet ile sona erecek         
10:58
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı         
09:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 17:07:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrenciler için 'bahçe sınıfı' oluşturdular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei