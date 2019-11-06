Son Dakika Haberleri: Öğrenciler için "Bilgi Okuryazarlığı Çalıştayı" düzenlenecek
Son Dakika Güncel Öğrenciler için 'Bilgi Okuryazarlığı Çalıştayı' düzenlenecek

Öğrenciler için "Bilgi Okuryazarlığı Çalıştayı" düzenlenecek

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının iş birliğiyle 7-8 Kasım tarihlerinde Kırşehir'de "Bilgi Okuryazarlığı Çalıştayı" düzenlenecek.

Öğrenciler için

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının iş birliğiyle 7-8 Kasım tarihlerinde Kırşehir'de "Bilgi Okuryazarlığı Çalıştayı" düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, çalıştay, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve konunun uzmanlarını kütüphanecilerle Kırşehir'de bir araya getirecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan, "Eğitimde İş Birliği Protokolü" kapsamında, ortaokul düzeyindeki öğrencilerin bilgi okuryazarlığı becerilerine sahip olmalarını desteklemek üzere düzenlenecek çalıştay süresince, bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılmasına yönelik uygulamalar, eğitim programları, etkinlikler, oyunlar ve egzersizler gibi faaliyetlerin geliştirilmesi çalışmaları yapılacak.

Pilot uygulamalara rehber olacak

Çalıştayda alınacak sonuçlarla nitelikli bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, kullanma ve iletme becerilerinin okul döneminde kazandırılmasına yönelik pilot bir çalışma yapılacak.

Çalışma süresince, pilot iller olarak belirlenen Ankara, Aydın, İzmir, Kayseri, Niğde, Şanlıurfa, Tekirdağ'da bulunan ortaokullarda bilgi okuryazarlığı eğitiminin kütüphaneciler tarafından verilmesine, eğitimin, öğretmen-kütüphaneci, okul-kütüphane iş birliğiyle ders müfredatı kapsamındaki uygulamalarla desteklenmesine ilişkin faaliyetler sürdürülecek.

Yapılacak pilot çalışmanın yurt genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Konya Ovası Projesi, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 6 Kasım 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Pencerede asılı kalan çocuk ölümden döndü Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinde satış devam ediyor Minik Cihan'ın mucize kurtuluşu! İmdadına ağabeyi yetişti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 21:26:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenciler için "Bilgi Okuryazarlığı Çalıştayı" düzenlenecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]