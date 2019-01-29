Son Dakika Haberleri: Öğrenciler İçin Bot ve Çizme Modelleri N11.com'da

Öğrenciler İçin Bot ve Çizme Modelleri N11.com'da

1 saat önce

n11.com, kış soğuklarının devam ettiği yeni okul döneminde de birçok farklı markanın bot, çizme ve ayakkabı seçeneklerini öğrenciler için bir arada sunuyor.

Öğrenciler İçin Bot ve Çizme Modelleri N11.com'da, System.String[]
n11.com, kış soğuklarının devam ettiği yeni okul döneminde de birçok farklı markanın bot, çizme ve ayakkabı seçeneklerini öğrenciler için bir arada sunuyor.

n11.com'un açıklamasına göre, şirket, okulların yeniden açılmasıyla pek çok farklı marka bot ve çizme modelini öğrencilerle buluşturuyor.

Soğuk kış günlerinin devam ettiği yeni okul döneminde de hem kız hem de erkek öğrenciler için birçok seçenek n11.com'da öğrencilerin beğenisine sunuluyor. Satışa sunulan su geçirmez ve dayanıklı bot modelleri öğrencilerin enerjik dünyasına hareket özgürlüğü sağlıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:15 Kaynak: AA

Ekonomi
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