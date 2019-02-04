Son Dakika Haberleri: Öğrenciler İçin Ders Zili Çaldı

Öğrenciler İçin Ders Zili Çaldı

14 dakika önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin heyecanla başladığını bildirdi.

Öğrenciler İçin Ders Zili Çaldı, System.String[]
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin heyecanla başladığını bildirdi.

Vali Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, öğrenci ve öğretmenlere başarı dileğinde bulundu.

Kentte 50 bin öğrencinin ders başı yaptığını ifade eden Bilgin, açıklamasında şunlara yer verdi, "Ders başı yapan öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize başarı dolu sağlıklı bir dönem geçirmesi temennileriyle iyi dersler diliyorum. Başarılı bir dönemi geride bırakırken, başarılarla dolu ikinci bir yarı yıl dönemi geçirmek istiyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:30 Kaynak: AA

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