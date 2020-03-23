Öğrenciler için ders zili evde çaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler için ders zili evde çaldı - Son Dakika

Öğrenciler için ders zili evde çaldı

6 saat önce

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için uzaktan eğitim bugün başladı.

Öğrenciler için ders zili evde çaldı, System.String[]

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için uzaktan eğitim bugün başladı. Esenler'de yaşayan 5. sınıf öğrencisi Nisa Yılmaz da evinde televizyon başına geçerek ders başı yaptı.


Milli Eğitim Bakanlığınca uzaktan eğitim süreci bugün başladı. Uzaktan eğitim kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri hafta sonuna kadar TRT EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görecek. Öğrenciler, TRTEBA TV ve 'eba.gov.tr' üzerinden, yayın akışı ve ders programını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarının hangi gün ve saatte yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını izleyecek.


İlkokul 1'inci ve ortaokul 5'inci sınıfların dersi bu sabah 09.00 ve 09.30 itibarıyla başladı. 2'nci ve 6'ncı sınıflar 10.00 ve 10.30'da; 3'üncü ve 7'nci sınıflar 11.00 ve 11.30'da; 4'üncü ve 8'inci sınıflar 12.00 ve 12.30'da derslerini izleyecek. İlkokullarda yetiştirme programı ise saat 13.00'te başlayacak. İmam hatip ortaokulu Arapça dersleri 13.00'te, lise 9'uncu sınıflar 09.00, 09.30 ve 10.00'da; 10'uncu sınıflar 10.30, 11.00 ve 11.30'da, 11'inci sınıflar 12.00, 12.30 ve 13.00'te; 12'nci sınıflar 13.30, 14.00 ve 14.30'da televizyon karşısına geçecekler.


Esenlerde oturan 5. Sınıf öğrencisi Nisa Yılmaz bu sabah itibarıyla evde eğitim kapsamında derslerine başladı. İlk dersin başlamasıyla birlikte ailesiyle birlikte dikkatlice dersi izleyen Nisa Yılmaz, öğretmenlerin verdiği bilgileri defterine not aldı.


Evde ders yapmanın heyecanlı olduğunu kaydeden Nisa Yılmaz, " İlk ders güzel geçti. Notlarımı aldım. Bir sonraki ders yarın. Bakanımız Ziya Selçuk'a teşekkür ederiz. Evde kal, sağlıklı kal" dedi.


Çocuğuyla birlikte evde ders yapan veli Mustafa Yılmaz, "Tatil iyiydi ama biz tatilde çocuklarımızı yine boş bırakmadık. Bugün de ders başladı. Güzel oldu. Evde sıkılıyorlar. Bir şeyler yapmaları gerekiyor. Biraz ders, biraz teneffüs derken bu şekilde idare edeceğiz. Çocuklar derslerinden geri kalmasın. Bizler her türlü yanlarındayız. Onlara yardımcı oluyoruz. Elimizden geldiği kadar da her şeyi yapacağız. Evde de olsa okulda da olsa dersimizi yapacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:53 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli olamazlar Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı
Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar         
10:52
Erzurumlu dönerci 2 ay çalışmayacak olan işçilerinin maaşını karşılayacak Erzurumlu dönerci 2 ay çalışmayacak olan işçilerinin maaşını karşılayacak         
10:48
Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi         
10:35
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti         
10:21
Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesinde! İşte dolarda son durum Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesinde! İşte dolarda son durum         
10:00
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek         
09:52
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı         
09:17
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor         
09:17
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
09:10
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
"Hastalık yokken, 'Yok' dedik" diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar         
07:56
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu         
07:52
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek         
07:43
Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 17:26:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrenciler için ders zili evde çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]