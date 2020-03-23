Öğrenciler için ders zili evde çaldı - Son Dakika
Son Dakika Genel Öğrenciler için ders zili evde çaldı - Son Dakika

Öğrenciler için ders zili evde çaldı

6 saat önce

Öğrenciler için ders zili evde çaldı Uzaktan eğitim uygulaması bu sabah başladı İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için uzaktan eğitim bugün başladı.

Öğrenciler için ders zili evde çaldı

Uzaktan eğitim uygulaması bu sabah başladı

İSTANBUL - İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için uzaktan eğitim bugün başladı. Esenler'de yaşayan 5. sınıf öğrencisi Nisa Yılmaz da evinde televizyon başına geçerek ders başı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca uzaktan eğitim süreci bugün başladı. Uzaktan eğitim kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri hafta sonuna kadar TRT EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı üzerinden eğitim görecek. Öğrenciler, TRTEBA TV ve 'eba.gov.tr' üzerinden, yayın akışı ve ders programını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarının hangi gün ve saatte yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını izleyecek.

İlkokul 1'inci ve ortaokul 5'inci sınıfların dersi bu sabah 09.00 ve 09.30 itibarıyla başladı. 2'nci ve 6'ncı sınıflar 10.00 ve 10.30'da; 3'üncü ve 7'nci sınıflar 11.00 ve 11.30'da; 4'üncü ve 8'inci sınıflar 12.00 ve 12.30'da derslerini izleyecek. İlkokullarda yetiştirme programı ise saat 13.00'te başlayacak. İmam hatip ortaokulu Arapça dersleri 13.00'te, Lise 9'uncu sınıflar 09.00, 09.30 ve 10.00'da; 10'uncu sınıflar 10.30, 11.00 ve 11.30'da, 11'inci sınıflar 12.00, 12.30 ve 13.00'te; 12'nci sınıflar 13.30, 14.00 ve 14.30'da televizyon karşısına geçecekler.

Esenlerde oturan 5. Sınıf öğrencisi Nisa Yılmaz bu sabah itibarıyla evde eğitim kapsamında derslerine başladı. İlk dersin başlamasıyla birlikte ailesiyle birlikte dikkatlice dersi izleyen Nisa Yılmaz, öğretmenlerin verdiği bilgileri defterine not aldı.

Evde ders yapmanın heyecanlı olduğunu kaydeden Nisa Yılmaz, " İlk ders güzel geçti. Notlarımı aldım. Bir sonraki ders yarın. Bakanımız Ziya Selçuk'a teşekkür ederiz. Evde kal, sağlıklı kal" dedi.

Çocuğuyla birlikte evde ders yapan veli Mustafa Yılmaz, " Tatil iyiydi ama biz tatilde çocuklarımızı yine boş bırakmadık. Bugün de ders başladı. Güzel oldu. Evde sıkılıyorlar. Bir şeyler yapmaları gerekiyor. Biraz ders, biraz teneffüs derken bu şekilde idare edeceğiz. Çocuklar derslerinden geri kalmasın. Bizler her türlü yanlarındayız. Onlara yardımcı oluyoruz. Elimizden geldiği kadar da her şeyi yapacağız. Evde de olsa okulda da olsa dersimizi yapacağız" şeklinde konuştu.

Öğrenciler için ders zili evde çaldı

Sabah, TV, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:49 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri
Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli olamazlar
IMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak IMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak         
13:29
Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti         
12:35
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti         
12:27
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir         
11:27
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "evde kal" çağrısı yaptı         
11:25
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı         
11:15
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti         
11:04
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı         
10:32
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor         
10:03
Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü! İşte dolarda son durum Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü! İşte dolarda son durum         
10:00
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı         
09:17
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı         
09:09
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu         
07:52
Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 18:32:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrenciler için ders zili evde çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]