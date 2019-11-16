Son Dakika Haberleri: Öğrenciler için gemi maketiyle yardım topladılar
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Öğrenciler için gemi maketiyle yardım topladılar

6 saat önce

Sinop'ta düzenlenen tuzlu balık (lakerda) festivali kapsamında Helesa yürüyüşü düzenlendi.

Öğrenciler için gemi maketiyle yardım topladılar, System.String[]

Sinop'ta düzenlenen tuzlu balık (lakerda) festivali kapsamında Helesa yürüyüşü düzenlendi.


Sinop Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Derneği tarafından gerçekleştirilen festival, Helesa yürüyüşüyle başladı.

Buzhane binası önünde toplanan vatandaşlar, maniler söylenerek özel hazırlanmış gemi maketi ile Sinop sokaklarında dolaşıp bahşiş kutularıyla öğrenciler için yardım topladı.

Yürüyüşün ardından İskele Meydanı'nda Fuat Saka konser verdi.

Festivalde yarın en iyi tuzlu balık yapımı yarışması yapılacak.

Helesa geleneği


Helesa Şenliği'nin, çok eski dönemlerde fırtınadan kaçarak Sinop Limanı'na sığınan gemicilerden kaldığı rivayet ediliyor.


Haftalarca mahsur kalınca erzakları tükenen tayfaların, bir filikayla kente gelip ellerinde fenerle evleri dolaşarak "Helesa, yelesa, heyemola yusa, yusa hop" şeklinde mani söyleyerek yardım topladığına inanılıyor.


Kentte uzun yıllardır düzenlenen "Helesa Şenliği" bu hikayeye dayandırılarak yaşatılıyor.

Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 07:20 Kaynak: AA
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