Öğrenciler için "hazır bulunuşluk" uygulaması yapıldı - Son Dakika

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından kent genelinde öğrenciler için hazır bulunuşluk uygulaması yapıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kalıcı ve etkin öğrenmeyi mümkün kılmak için öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyinin tespit edilmesi gerekiyor.

Bu kapsamda Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından 1 Kasım'da İstanbul genelinde hazır bulunuşluk uygulaması yapıldı.

Sınav kaygısına yol açmadan özverili bir çalışmayla yapılan uygulama, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) altyapısı üzerinden gerçekleştirildi. Uzaktan eğitime erişim için EBA Destek Noktalarını kullanan öğrencilerin katılımı için destek noktaları uygulama günü açık bulunduruldu.

Resmi okullardaki hazır bulunuşluk uygulamasına 5. sınıf ve hazırlık dahil 9. sınıflardaki öğrenciler katıldı. 5. sınıfların katıldığı uygulamada Türkçe, Fen Bilimleri, Matematik ve İngilizce derslerinden 20'şer soru yer aldı. Hazırlık dahil 9. sınıflar ise Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, İngilizce derslerinden 20'şer soruya, Fizik, Kimya, Biyoloji derslerinden 10'ar soruya cevap verdi.

Katılamayan öğrenciler, sonraki günlerde öğretmenleri tarafından sınıf bütünlüğünü bozmayacak şekilde uygulamaya dahil edilecek.

Ayrıca 15 Kasım'da da 5. sınıflarda Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden, 9. sınıflarda Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleriyle ilgili hazır bulunuşluk uygulaması yapılacak.

Uygulama tümüyle sona erdikten sonra, EBA üzerinden alınan soru bazlı sonuç analizleri, ilgili ders öğretmenlerine ulaştırılacak. Uygulama sonuçlarıyla öğretmenlerin eğitim sürecini sağlıklı planlamalarını kolaylaştıran veriler elde edilecek. Bu sayede öğrenmelerin kalıcı kılınması ve öğrencinin hazır bulunuşluk seviyesinin yeterli duruma getirilmesi hedefleniyor.