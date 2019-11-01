Son Dakika Haberleri: Öğrenciler için "Kariyer Günleri" düzenlendi
Son Dakika Güncel Öğrenciler için 'Kariyer Günleri' düzenlendi

Öğrenciler için "Kariyer Günleri" düzenlendi

6 saat önce

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Mesleki ve Teknik Okul öğrencilerine yönelik "Lider Buluşmaları ve Kariyer Günleri" gerçekleştirildi.

Öğrenciler için

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Mesleki ve Teknik Okul öğrencilerine yönelik "Lider Buluşmaları ve Kariyer Günleri" gerçekleştirildi.


Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde il merkezi ve ilçelerde yer alan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri tarafından öğrencilere yönelik "Lider Buluşmaları ve Kariyer Günleri" gerçekleştirildi. İl genelinde 17 oturumda gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilerin sektör temsilcileriyle buluşmaları sağlandı. - EDİRNE

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:36 Kaynak: İHA
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