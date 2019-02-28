Son Dakika Haberleri: Öğrenciler İçin Seferber Oldular

Öğrenciler İçin Seferber Oldular

1 saat önce

Sason'a bağlı Yücebağ İMKB Ortaokulu idareci ve öğretmenleri devamsızlık yapan öğrencileri okula kazandırmak için seferber oldu.

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Sason'a bağlı Yücebağ İMKB Ortaokulu idareci ve öğretmenleri devamsızlık yapan öğrencileri okula kazandırmak için seferber oldu.

Devamsızlık yapan öğrencileri tespit eden okul yöneticileri ve öğretmenler, aileleri ziyaret ederek çocukların okula devam etmesini sağlıyor.

Okul müdürü Aziz Mama, Koçkaya, Günlüce, Kaşyayla ve Heybeli köylerinde ziyaret ettikleri aileleri ikna ettiklerini belirterek, "Yapılan çalışma meyvelerini vermeye başladı. 4 çocuğumuz eğitim hayatına geri döndü. Yapılan çalışmanın olumlu sonuçlanması daha büyük bir özveriyle bu çalışmaya sarılmamızı sağladı. Geriye kalan dezavantajlı çocuklarımızın da eğitim hayatına dönmesi için çalışmalarımız devam edecek." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:45 Kaynak: AA

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