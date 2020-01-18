Öğrenciler için taşıma karla festival düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler için taşıma karla festival düzenlendi - Son Dakika

Öğrenciler için taşıma karla festival düzenlendi

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçelerinde, yarıyıl tatili başlayan öğrenciler için kamyonlarla getirilen karla festival düzenlendi.

Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçelerinde, yarıyıl tatili başlayan öğrenciler için kamyonlarla getirilen karla festival düzenlendi.

Erdemli Belediyesi ekiplerince, ilçe merkezine 57 kilometre uzaklıktaki Toros Mahallesi'nden getirilen 60 kamyon kar, kıyı şeridine döküldü.

Karla oynamanın keyfini yaşayan öğrencilere, sucuk ekmek ikram edildi.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve eşi Fatma Tollu da çocuklarla kartopu oynadı.

Tollu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar görmeye gidemeyen aileler için "kar festivali" organize ettiklerini belirterek, "Erdemli'ye sahil kesimi olmasından dolayı kar yağmıyor. Biz de karı vatandaşlarımızın ayağına getirelim istedik." dedi.

Silifke'de çocuklara tatil hediyesi olarak kar getirildi

Silifke ilçesinde de çocuklara tatil hediyesi olarak yüksek rakımlı bölgelerden getirilen kar Göksu Parkı'na döküldü.

Hem karda kayan hem de kartopu oynayan öğrencilere sucuk ikram edildi.

Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, gazetecilere yaptığı açıklamada, "kar festivali" ile öğrencilere keyifli anlar yaşatmayı hedeflediklerini, karların Torosların eteğinden getirildiğini belirtti.

Öğrenciler için taşıma karla festival düzenlendi

Silifke, Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:49 Kaynak: AA
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