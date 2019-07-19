Son Dakika Haberleri: Öğrenciler için tercih danışmanlık masası kuruldu
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Öğrenciler için tercih danışmanlık masası kuruldu

1 saat önce

Üniversite öğrencilerinin hayallerini gerçekleştirmek için Kumluca Belediyesi danışmanlık hizmeti veriyor.

Öğrenciler için tercih danışmanlık masası kuruldu, System.String[]
Üniversite öğrencilerinin hayallerini gerçekleştirmek için Kumluca Belediyesi danışmanlık hizmeti veriyor. Kumluca Belediyesi tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite tercihi yapacak öğrenciler için, üniversite tercih masası kuruldu.

Kumluca Belediyesi tarafından oluşturulan üniversite tercih danışmanlık masasında, üniversite hayali kuran öğrencilerin hayallerinin gerçeğe dönüşebilmesi için danışmanlık hizmeti veriliyor. Kumluca Belediyesi tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite tercihi yapacak öğrenciler için, üniversite tercih masası kuruldu. Belediye de öğrencilere başarı puanlarına göre tercihlerinde istedikleri üniversitede, okumak istedikleri alanlar gibi konularda danışmak hizmeti veriliyor. 19 Temmuz'da başlayan tercih danışmanlık masasında öğrencilerin Kumluca Belediyesine gelerek tercih merkezinde bilgi ve danışmanlık hizmeti alabilecekleri belirtildi.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları gençlerimizin tercihlerini bilinçli bir şekilde yaparak geleceklerine yön vermelerine katkı sağlamak amacıyla belediyemiz bünyesinde Tercih Danışma Masası kurduk. İşin uzmanı öğretmen arkadaşımızla anlaşma yaptık. Tercihlerini yaparken daha sağlıklı karar vermek isteyen gençlerimiz uzman öğretmenimiz Gülşah Karakaya'nın yönettiği Tercih Danışmanlık Masamızdan faydalanabilirler" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Kumluca Belediyesi, Kumluca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:27 Kaynak: İHA
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