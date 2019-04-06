Öğrenciler İhtiyaç Fazlası Eşyalarıyla Yetimleri Sevindiriyor

"Fazlalığınız Sevinç Olsun" projesi kapsamında bir araya gelen başkentli öğrenciler, Hacı Bayram-ı Veli Derneği Hayır Çarşısı bünyesindeki Sevgi Atölyesi'nde, yetim çocuklar ve aileleri için ikinci el eşyalara yeniden hayat veriyor.

SEFA ŞAHİN - "Fazlalığınız Sevinç Olsun" projesi kapsamında bir araya gelen başkentli öğrenciler, Hacı Bayram-ı Veli Derneği Hayır Çarşısı bünyesindeki Sevgi Atölyesi'nde, yetim çocuklar ve aileleri için ikinci el eşyalara yeniden hayat veriyor.



Hacı Bayram-ı Veli Yardımlaşma Derneğince iki ay önce bazı ilk ve ortaöğretim okullarında başlatılan proje kapsamında öğrenciler, "Sevgi Atölyesi" adı verilen odalarda kıyafetten, kırtasiye malzemesine, ayakkabıdan oyuncağa kadar tüm ikinci el eşyalarını kullanılabilir hale getirip hem yaşam becerilerini geliştiriyor hem de yüzlerce yetim çocuk ve ailenin umudu oluyor.



Hacı Bayram-ı Veli Yardımlaşma Derneği Hayır Çarşısı Koordinatörü Perihan Nur Pazarcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında öğrencilerin okullarda "hayır köşesi"nde biriktirdikleri eşyaları derneğe getirip ön elemesini yaptıktan sonra sınıflara ayırdığını belirtti.



Öğrencilerin bu çalışmayla hayatın vazgeçilmezi olan yaşam becerisini de öğrendiğine dikkati çeken Pazarcı, "Burada yardımlaşma duygusunu, ütü yapmayı, düğme dikmeyi, elbise katlamayı ve dolap düzeltmeyi öğreniyorlar. Yani hayatımızda gerekli olan yaşam becerilerini öğrenmiş oluyorlar." diye konuştu.



Pazarcı, çorap ve iç çamaşırı hariç kullanabilir konumdaki bütün ikinci el kıyafetlerin "Dün Giydiğinizi Bugün Verebiliyorsanız Verin" sloganıyla toplandığını aktararak "Haftanın 5 günü her okulumuz birer gün geliyor burada hizmet veriyor. Öğrenciler ütü yapıp düğme dikiyor ve sökükler varsa dikiyorlar. En güzeli 'Tüketme Üret Projesi', bu da ayrı bir sistemimiz. Mesela yıpranmış herhangi bir tişörtü atmak yerine onu farklı bir sisteme getirerek kullanabilir konuma getiriyoruz." ifadelerini kullandı.



Yetimleri kendi elleriyle giydiriyorlar



Hafta içi her gün 2 öğretmen öncülüğünde 15 kişilik öğrenci gruplarının atölyede çalıştığını anlatan Pazarcı, öğrencilerin kullanılabilir hale getirdiği kıyafetleri yetimlere kendi elleriyle giydirdiğini dile getirdi. Pazarcı, şöyle devam etti:



"Ailelerden çok olumlu dönüşler alıyoruz. Evlerini süpürmeye başlayan, yemeklerini kendileri hazırlayan öğrencilerimiz varmış. Bu da bizim için artı bir duygu. Bu proje yaklaşık 2 ay süredir devam ediyor. 5 bin 250 kıyafet, oyuncak ve kırtasiye yardımı geldi, 168 aileye bin 800'ü takdim edildi. 24 Nisan'da bir hayır kermesi yapacağız. Bu kermesten gelen bütün gelirlerimizi de bize kayıtlı olan yetim ailelerimize kullanacağız. Bu konuda da halkımızdan desteklerini bekliyoruz."



Öğrencilerin hayat becerileri gelişiyor



Projeye destek veren öğrencilerden 10'uncu sınıf öğrencisi Beyza Gül Çavdar ise projenin kendisine birçok şey kazandırdığına işaret ederek "Anneme ev işlerinde zaten yardım ediyordum. Proje kendimi hem bu açıdan geliştirmemi hem de bir şeyleri paylaşmayı daha fazla öğrenmemi sağladı." dedi.



10'uncu sınıf öğrencisi Eren Demirci ise Sevgi Atölyesi sayesinde hem kıyafetlerini ihtiyaç sahiplerine vererek mutlu olduğunu hem de bir evi idare etmeyi öğrendiğini söyledi.

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