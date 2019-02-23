Öğrenciler İhtiyaç Sahipleri İçin Atkı Ördü

Pamukova Akhisar Anadolu Lisesi öğrencileri, ördükleri atkıları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'na bağışladı.

Pamukova Akhisar Anadolu Lisesi öğrencileri, ördükleri atkıları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'na bağışladı.



Öğretmenler Büşra Sarıgöl ve Serin İncir'in rehberlik ettiği çalışmada, öğrenciler ördükleri atkılar ihtiyaç sahiplerine gönderildi.



Pamukova İHH Başkanı Mahmut Şentürk, öğrencilerin yaptığı çalışmanın maddiyattan çok, manevi bir öneminin olduğunu söyledi.



İHH olarak ihtiyaç sahiplerine yönelik, güçlerinin yettiğince dünyanın her bölgesinde yardım çalışmalarına devam ettiklerini belirten Şentürk, "Bu projede emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize çok teşekkür ederim." dedi.



Pamukova Akhisar Anadolu Lisesi Okul Müdürü Murat Öz de "Öğrencilerimizin yaptığı sosyal sorumluluk projesini takdir ediyorum. Her zaman böyle güzelliklerle gelmelerini ve diğer sınıflarımıza örnek olmalarını umuyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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