Öğrenciler İklim Değişikliği İçin Eylem Yaptı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde bir grup öğrenci, aileleri ile birlikte iklim değişikliğine dikkat çekmek için eylem yaptı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde bir grup öğrenci, aileleri ile birlikte iklim değişikliğine dikkat çekmek için eylem yaptı.



İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in (16) başlattığı 'iklim değişikliğiyle mücadele için okul grevi' yayılıyor. Dünya genelinde olduğu gibi, Datça'da da bir grup öğrenci bugün okula gitmek yerine eylem yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan 15 öğrenci, ellerinde, 'Sistemi değil iklimi değiştir', 'Fosil yakıtı bırak geleceğimi yakma' yazılı dövizler taşıdı. Öğrencilere velilerinin yanı sıra bir grup çevreci de destek verdi. Yaklaşık 1 saat süren eylemin ardından öğrenciler dağıldı.



- Muğla

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