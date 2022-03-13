Öğrenciler iklim değişikliğine dikkati çekmek için dijital oyun tasarladı - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrenciler iklim değişikliğine dikkati çekmek için dijital oyun tasarladı

13.03.2022 16:23
Öğrenciler iklim değişikliğine dikkati çekmek için dijital oyun tasarladı

Düzce Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi'nde (BİLSEM) bir araya gelen 4 öğrenci, öğretmenlerinin desteğiyle iklim değişikliğine dikkati çekmek için Proje Hipnoz (Project Hpnosis) isimli dijital oyun tasarladı.

Düzce Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi'nde (BİLSEM) bir araya gelen 4 öğrenci, öğretmenlerinin desteğiyle iklim değişikliğine dikkati çekmek için Proje Hipnoz (Project Hpnosis) isimli dijital oyun tasarladı.

Çalışmaları süren oyun, tamamlandığında bilgisayar ve cep telefonlarında oynanabilecek.

Dijital Teknoloji Öğretmeni Cevher Gözmen Çetin (37), AA muhabirine, salgın döneminde öğrencileriyle boş kaldıkları zamanlarda yerli ve milli oyun üretmeye karar verdiklerini söyledi.

Proje Hipnoz'un, iklim değişikliğiyle alakalı bir oyun olduğuna dikkati çeken Çetin, şu bilgileri paylaştı:

"Sosyal anlamda biliyorsunuz ki enerji tüketimi çok fazla, bunun için ürettiğimiz oyunumuzda insanlara mesaj vermek istiyoruz. Alternatif bir evrende geçiyor oyunumuz. Bu bağlamda tükenen enerjinin yenilenememesiyle insanların yeni evren arayışı içerisine girmesini oyunumuzla anlatmaya çalışıyoruz. Yeni evren arayışına giren karakterler, karşılaştıkları maceralarla eğlenceli bir oyunun içerisinde kendilerini buluyor. 6 ay oldu başlayalı. Oyunumuzun şu anda yüzde 80'lik kısmı tamamlandı. Kısa sürede inşallah bitireceğiz."

Çetin, Dijital Tasarım Atölyesi'nde çocukların fikir üretebilme, yaratıcı becerilerini ve kendilerini daha farklı alanlarda ifade edebilme becerilerini geliştirmeyi istediklerini vurgulayarak, burada buna imkan sağladıklarını kaydetti.

Proje kaptanı öğrenci Koray Mali (16) de sosyal mesaj vermesi nedeniyle iklim değişikliğine dikkati çekecek oyun projesi yapmaya karar verdiklerini belirterek, "Bunun sonucunda aramızda iş bölümü yaparak çalışmaya başladık. Yaklaşık 6 aydır oyunu geliştiriyoruz ve bitirmemize de 1-2 ay kaldı." dedi.

YORUMLAR
500
2022 Pekin Paralimpik Kış Oyunları, kapanış töreniyle sona erdi 2022 Pekin Paralimpik Kış Oyunları, kapanış töreniyle sona erdi 'Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali' sona erdi 'Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali' sona erdi

oyunlar, BİLSEM, Milli, Düzce, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Öğrenciler iklim değişikliğine dikkati çekmek için dijital oyun tasarladı - Son Dakika


Son Dakika
16:20 New York Times muhabiri Brent Renaud Ukrayna'da öldürüldü
16:09 Susurluk itirafçısı Ayhan Çarkın: Yeşil yaşıyor
16:04 Kayserispor taraftarları Hikmet Karaman'ı istifaya davet etti!
15:57 Son dakika! Putin, Ukrayna'nın Volnovakha kentini bombaladı! Artık öyle bir şehir haritada yok
15:45 Tipiye yakalanan imam son çare olarak kıyafetlerini yaktı!
15:44 Cinsel istismar iddiasıyla gündeme gelmişti! Cicişler'den Ceyda Ersoy sessizliğini bozdu
15:37 Lemina itiraf etti: Fatih Terim hayatımı tamamen değiştirdi
15:18 Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar
14:59 Galatasaray'ın kasası 3 günde dolacak!
14:59 Öğretmen canlı yayında cinsel içerikli görüntü açtı, öğrenciler buz kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 16:29:17. #1.13#
SON DAKİKA: Öğrenciler iklim değişikliğine dikkati çekmek için dijital oyun tasarladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement