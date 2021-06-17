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Öğrenciler ile girişimciler artık etkileşim içerisinde olacak - Son Dakika

Öğrenciler ile girişimciler artık etkileşim içerisinde olacak

17.06.2021 16:07
Öğrenciler ile girişimciler artık etkileşim içerisinde olacak, System.String[]

Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal ve Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimoğlu'nun beraberliğinde, iki kurum arasındaki iş birliğini resmileştiren protokolün imzalandığı açıklandı.

Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal ve Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimoğlu'nun beraberliğinde, iki kurum arasındaki iş birliğini resmileştiren protokolün imzalandığı açıklandı. Bu sayede üniversite öğrencileriyle Bilişim Vadisi'nde yer alan girişimcilerin etkileşim içerisinde olacağı belirtildi.

İmzalanan iş birliği protokolü kapsamında Bilişim Vadisi'nin İstanbul'da gerçekleşecek etkinliklerine NeoTechs Campus'un ev sahipliği yapabileceği açıklandı. Protokol doğrultusunda üniversite ile Bilişim Vadisi arasında ortak projelerin de geliştirileceği ifade edildi.

"EDU 5.0 EĞİTİM MODELİ KAPSAMINDA VİZYON SAĞLAYACAK"

Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri ve öğretim elemanları ile Bilişim Vadisi'nde yer alan girişimcilerin eğitim teknolojisi, tekno-girişim, robotik kodlama, teknoloji transferi ve otonom öğrenme konularında etkileşim içerisinde olacağı belirtildi. Ayrıca Bilişim Vadisi'nde bulunan teknolojik altyapının Nişantaşı Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencilerine Edu 5.0 eğitim modeli kapsamında vizyon sağlayacağı da söylendi.

"ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRECEĞİZ"

Dr. Levent Uysal, öğrenmenin ve teknolojinin hayat boyu sürdüğüne vurgu yaparak şunları söyledi:

"Eğitim ve teknolojiyi ayrılmaz bir bütün kabul ederek, bunu öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca sunmayı misyon edindik. 11 yıldır yükseköğretime bu bakış açısı ile yön veren Nişantaşı Üniversitesi olarak bizler, eğitim sürecinin de teknoloji gibi kendini sürekli güncelleyerek devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Nişantaşı Üniversitesi olarak, Bilişim Vadisi'nin proje yürütücüsü olduğu Türkiye Açık Kaynak Platformu'na üye olup Üniversite-Sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ve Bilişim Vadisi ile ortak çalışmalar yürütülmesi adına İş Birliği protokolü imzaladık."

Türkiye'nin sivil teknolojilerdeki merkezi olduğu ve aynı zamanda TOGG'a da ev sahipliği yaptığı belirtilen Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen iş birliği protokolü imza törenine, Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent UYSAL ve Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimoğlu'nun yanı sıra TSE Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ve Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Altuntaş'ın da katıldığı belirtildi.


Öğrenciler ile girişimciler artık etkileşim içerisinde olacak
Öğrenciler ile girişimciler artık etkileşim içerisinde olacak

Nişantaşı Üniversitesi, Levent Uysal, Nişantaşı, Bilişim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öğrenciler ile girişimciler artık etkileşim içerisinde olacak - Son Dakika


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