Öğrenciler, İmam Hatip Okullarını Almanca Tanıttılar - Son Dakika

Hazırlık dil sınıfı programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde eğitim alan öğrenciler, Arapça ve İngilizcenin yanı sıra Almanca, İspanyolca, Rusça, Japonca, Çince, Fransızca ve Farsça öğreniyorlar. Uygulanan program sayesinde öğrenciler, imam hatip okullarının tarihi, vizyon ve misyonu, program çeşitliliği ve imam hatip okullarındaki başarıları bu dillerde anlatabilecek seviyeye ulaştı.

Bu kapsamda Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, hızla küreselleşen dünyada yabancı dil becerisiyle söz sahibi bireylerin yetiştirilmesi; öğrencilerin, okullarında aldıkları dil eğitimini günlük hayatta kullanarak dört temel dil becerisi olan konuşma, dinleme, anlama ve yazma becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen "Öğrencilerimizin Dilinden İmam Hatip Okulları" seminerler serisinin 5'incisi Almanca gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Almanca Öğretmeni Didem Pircanlı Gönül'ün yaptığı programda Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Fatma Keçi "İmam Hatip Okullarının Tarihçesi", Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Esma Demir "İmam Hatip Okullarının Başarıları" Beşiktaş AİHL'den Tuba Akbulut "İmam Hatip Okullarının Misyonu Vizyonu",

İzmir Şehit Ömer Halis Demir KAİHL'den Hanım Dağdelen ve Elif Sena Gökçe "Program Çeşitliliği" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. Sunumların ardından sorularla devam eden seminer MEB Din Öğretimi Youtube'dan canlı olarak yayınlandı.

Programda, Genel Müdür Dr. Nazif Yılmaz, Daire Başkanı İhsan Erkul, Beşiktaş KAİHL ve İzmir Şehit Ömer Halis Demir KAİHL okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

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