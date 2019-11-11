Son Dakika Haberleri: Öğrenciler "İngilizce Sokağı"nda yabancı dil öğrenecek
Son Dakika Güncel Öğrenciler 'İngilizce Sokağı'nda yabancı dil öğrenecek

Öğrenciler "İngilizce Sokağı"nda yabancı dil öğrenecek

7 saat önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, lise öğrencilerinin yabancı dil öğrenmeleri ve pratik eğitimlerini kolaylaştırmak amacıyla kent merkezindeki okul koridorlarında 'İngilizce Sokağı' oluşturulacak.

Öğrenciler

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, lise öğrencilerinin yabancı dil öğrenmeleri ve pratik eğitimlerini kolaylaştırmak amacıyla kent merkezindeki okul koridorlarında 'İngilizce Sokağı' oluşturulacak.

Proje kapsamında, il merkezindeki liselerin okul koridorlarında temsili otel, hastane, banka, kütüphane ve havalimanı gibi güncel hayatta sık kulanılan alanları içeren İngilizce kelimelerle süslenecek.

İngilizce öğretmenleriyle toplantı düzenleyen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, burada yaptığı konuşmada, amaçlarının öğrencilerin yabancı dili kısa sürede öğrenmelerini sağlamak olduğunu aktardı.

Uygulamalı eğitimlerin başarıyı artırdığına dikkat çeken Tekin, il merkezindeki 27 lisede 'İngilizce Sokağı' oluşturacaklarını söyledi.

Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:22 Kaynak: AA
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