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Öğrenciler iş garantili meslek lisesinde eğitim görmenin ayrıcalığını yaşıyor - Son Dakika

Öğrenciler iş garantili meslek lisesinde eğitim görmenin ayrıcalığını yaşıyor

20.01.2022 22:14

Yalova Makine ihtisas OSB ile imzalanan protokol kapsamında eğitim gören Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, geleceğe daha emin adımlarla hazırlanıyor.

Yalova Makine ihtisas OSB ile imzalanan protokol kapsamında eğitim gören Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, geleceğe daha emin adımlarla hazırlanıyor.

Yalova Valisi Muammer Erol, iş garantili lise olarak eğitim veren Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulaziz Yeniyol ve Yalova Makine İhtisas OSB Başkanı Direnç Özdemir'in de katıldığı ziyarette, okul müdürü Fatih Olğun okulda yenilenen bölümler ile atölyeleri gezdirdi.

Öğrencilerle bir araya gelen Vali Erol, ara elemanın önemine dikkati çekerek, mesleki eğitimde örnek olacak okulun çalışmalarına sonuna kadar destek olduklarını söyledi.

Erol, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu en az cephede askerlik görevi yapmak kadar kutsal bir iş. Asker nöbetini tutacak, sizler daha yüksek katma değerli ürünler üretileceksiniz. Siz de umduğunuzdan daha çok şey elde edeceksiniz. Çünkü her birimizin elinde dünyanın neresine giderseniz gidin sizi aranan bir eleman olarak herhangi bir yerde çok kolay istihdam edecek bir altın bilezik olacak.

Öncelikle memleketimize, milletimize hizmet etmenizi sağlamak. Onun da altyapısını sanayicimiz, devletimizin de desteğiyle yeni, yüksek teknolojiyle donatılmış tam da sizlere ihtiyaç bulunan tesisler yapıyorlar. Yalova'mızda örnek olmasını çalıştığımız ciddi bir Makine İhtisas OSB faaliyeti var. En geç 2-3 yıl içinde sizlerin çalışabileceğiniz iş alanları oluşmuş olacak. İnşallah çalışıyor olduğunuzu da göreceğiz."

İl Milli Eğitim Müdürü Yeniyol, lise öğrencilerinin çok şanslı olduğunu belirterek, "Mesleki eğitim merkezleri üzerinden 6-7-8 ay geçtikten sonra garanti istihdam sözü alınıyor tabii. Sizler bu lise yaşı çağında bu imkana sahipsiniz. Çok büyük bir nimet." dedi.

Yalova Makine İhtisas OSB Başkanı Özdemir de nitelikli elaman yetiştirmek için "Yeni Nesil Meslek Lisesi" sloganıyla okulda modernizasyon yaptıklarını dile getirdi.

Mezun öğrencilerin OSB'deki fabrikalarda istihdam edileceğini kaydeden Özdemir, "Meslek lisemizde bir eğitim programı içindeyiz. Yapılan protokol çerçevesinde iş garantili mesleki eğitimin Türkiye'deki örnek uygulamalarından birisini burada gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda Yalın Enstitümüzle, kurmuş olduğumuz Yalın Model Fabrika modeliyle öğrenci kardeşlerimize bu sanayinin, gerçek üretimin piyasadaki ihtiyacı doğrultusunda burada pratik eğitimler kazandırılıyor." sözlerine yer verdi.

Öğrenciler iş garantili meslek lisesinde eğitim görmenin ayrıcalığını yaşıyor
Öğrenciler iş garantili meslek lisesinde eğitim görmenin ayrıcalığını yaşıyor
Öğrenciler iş garantili meslek lisesinde eğitim görmenin ayrıcalığını yaşıyor

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Yalova, Şehit, Lise, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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