Son Dakika Haberleri: Öğrenciler İş İnsanlarıyla Buluştu

Öğrenciler İş İnsanlarıyla Buluştu

1 saat önce

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde lise öğrencileri, meslek seçimiyle ilgili fikir almak amacıyla çeşitli meslek gruplarından iş insanlarıyla buluştu.

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde lise öğrencileri, meslek seçimiyle ilgili fikir almak amacıyla çeşitli meslek gruplarından iş insanlarıyla buluştu.

Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi'nin "Kendini tanı, seçimini yap" projesi kapsamında düzenlediği etkinliğin bu haftaki konukları endüstri ve işletme mühendisleri oldu.

Savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren bir firmada çalışan endüstri mühendisleri Necla Yılmaz ve Sinem Abay ile işletme mezunu Oktay Gümüş kendi iş yaşamlarından örnekler vererek önerilerde bulundu.

Okulun toplantı salonunda gerçekleşen söyleşinin soru cevap bölümünde öğrenciler, çalışma hayatıyla ilgili merak ettikleri konularda sorular sordu.

Etkinlik, okul müdürü Fatih Erdoğan'ın konuşmacılara günün anısına plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:04 Kaynak: AA

Kahramankazan, Ankara, Güncel
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