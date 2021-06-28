Öğrenciler işaret dili ile korona virüse karşı uyardı - Son Dakika

Kamu spotu Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde canlı reklam panolarında yayınlanmaya başlandı.

Yunusemre Hasan Fırat Anaokulunun minik Öğrencileri "Keyifli Okul Atölyem" eTwinning Projesi kapsamında Korona virüse dikkat çekmek amacıyla 'İşaret Dili ile Sosyal Mesafe Kuralları" konusunda kamu spotu hazırladı. Kamu spotu Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde canlı reklam panolarında yayınlanmaya başlandı. Minik öğrencilerin kamu spotu Manisalıların takdirini topladı.

Yunusemre Hasan Fırat Anaokulu Müdürü Meltem Keskin proje ile ilgili basın mensuplarına bilgiler verdi. Meltem Keskin "Öğrencilerimiz "Keyifli Okul Atölyem" eTwinning Projesi kapsamında hazırladıkları kamu spotuyla ne kadar duyarlı olduklarını gösterdiler. İşaret Dili ile Sosyal Mesafe Kuralları konulu kamu spotu çektiler" dedi. Yunusemre Hasan Fırat Anaokulu Müdürü Meltem Keskin sözlerine şöyle devam etti;

KAMU SPOTU YAYIMLANMAYA BAŞLANDI

"Minik öğrenciler hazırladıkları kamu spotunda sosyal mesafe kurallarını işaret diliyle anlattılar. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Keyifli Okul Atölyem ortak bir çalışmayla kamu spotlarımızı şehrimizin canlı reklam panolarında yayınlanmaya başlandı.

Hasan Fırat Anaokulu öğrencileri 'İşaret Dili ile Sosyal Mesafe Kuralları" konusunda kamu spotu hazırladı. eTwinning Projesi "Keyifli Okul Atölyem" kapsamında hazırlanan kamu spotunda görev alan sınıf öğretmeni Gülten Günaydın ve 5/B öğrencileri, sosyal mesafe kurallarını işaret diliyle anlattılar. Keyifli Okul Atölyem eTwinning Projesi kapsamında 32 il, 142 ortak ve Azerbaycan'dan katılan okullar da dâhil, yaklaşık 3 bin ilkokul öğrencisi, çeşitli sanat atölyelerinde Kodlama, Drama, Müzik, Zeka Oyunları, Taş Boyama, İngilizce Atölyesi, Beden Perküsyon, Temassız Oyunlar, Pandomim gibi faaliyetlerle geleceğe hazırlanıyor. "Keyifli Okul Atölyem" eTwinning projesi, birçok değerler dizisini içerisinde barındıran disiplinler arası modelleme yöntemlerinin kullanılacağını göstermek, anlaşılır kılmak, örnek teşkil etmek, sınırları belli olan ön bulguları harekete geçirmek gibi paradigmaları bireylerin ilgi yetenek ve el becerileriyle sentezleyen bir öğrenme alanının oluşturulması planlanıyor. Böylece öğrencilere 2023 Eğitim Vizyonu ışığında çağın gerektirdiği becerilere sahip, bilime meraklı, analitik düşünebilen ve problem çözme becerisi gelişmiş, ahlaklı ve duyarlı bireyler yetiştirmek hedefleniyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Keyifli Okul Atölyem ortak bir çalışmayla kamu spotlarımızı şehrimizin canlı reklam panosu yayınlanmaya başlandı" şeklinde konuştu.