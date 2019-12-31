Öğrenciler işaret dili ile şarkı söylüyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler işaret dili ile şarkı söylüyorlar - Son Dakika

Öğrenciler işaret dili ile şarkı söylüyorlar

7 saat önce

Erzincan'da "Minik Eller Nota ile Buluşuyor" projesi kapsamında öğrenciler işaret dili ile şarkı söylüyorlar.

Öğrenciler işaret dili ile şarkı söylüyorlar, System.String[]

Erzincan'da "Minik Eller Nota ile Buluşuyor" projesi kapsamında öğrenciler işaret dili ile şarkı söylüyorlar. Demirkent TOKİ İlkokulu öğrencileri eTwinning projesi kapsamında müzik bilgilerinin geliştirmenin yanında işaret dili ile şarkı söylemi de öğreniyorlar.


Proje hakkında bilgi veren Demirkent TOKİ İlkokulu Sınıf Öğretmeni Esra Macit, Minik Eller Nota ile Buluşuyor projesi kapsamında öğrencilerin müziğe olan ilgi ve yeteneklerinin keşfedildiğini, bununla birlikte öğrencilerin işaret dili hakkında da ön bilgi sahibi olduklarını belirtti. Uygulanmakta olan proje kapsamında 5 ilde 6 okul toplamda 100 öğrencinin müzik eğitimi ve işaret dili eğitimi aldığını ifade eden Esra Macit sözlerine şöyle devam etti. "Demirkent TOKİ İlkokulu olarak öğrencilerimizin müzik eğitimini erken yaşlarda almalarını sağlamak amacıyla bu projeye başladık. Diğer illerden ve okullardan da katılımlarla projemiz genişledi. Bu projenizle sadece müzik eğitimi verilmiyor. Aynı zamanda öğrencilere müziğin kapsayıcı yönü de dikkate alınarak işaret dili ile şarkı söylemeleri de öğretiliyor."Minik Eller Nota ile Buluşuyor eTwinning projesi ile öğrencilere aynı zamanda bir müzik aleti çalmaları konusunda da eğitim verildiğini belirten Esra Macit, öğrencilerin bu projeden oldukça mutlu olduklarını belirtti. - ERZİNCAN

Demirkent, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2019'un en çok aranan şarkıcıları
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl mesajı yayınladı Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti

Son Dakika Haberleri
21:52 Avusturya'da Boşnak asıllı siyasetçiye sosyal medyada ırkçı saldırı - Son Dakika
21:51 Üsküdar'da Kur'an-ı Kerim ziyafeti programı düzenlendi - Son Dakika
21:51 Galata kulesi'nde noel baba kostümü giyen kişi vatandaşlarla fotoğraf çektirdi - Son Dakika
21:48 Vali Aksoy'un yılbaşı akşamı mesaisi - Son Dakika
21:48 Galata Kulesi'nde Noel Baba kostümü giyen kişi vatandaşlarla fotoğraf çektirdi - Son Dakika
21:23 Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti - Son Dakika
20:41 Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde 80 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 21:57:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrenciler işaret dili ile şarkı söylüyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]