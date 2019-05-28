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Öğrenciler İslam İşbirliği Gençlik Forumu iftarında buluştu

39 dakika önce

İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) üye ülkelerden öğrenciler, İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nca (ICYF) düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Öğrenciler İslam İşbirliği Gençlik Forumu iftarında buluştu, System.String[]
İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) üye ülkelerden öğrenciler, İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nca (ICYF) düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.
Emirgan'daki Beyaz Köşk'te düzenlenen iftar yemeğine, İİT'ye üye devletlerin başkonsolos ve temsilcileriyle 130 öğrencinin yanı sıra, uluslararası sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve üyeleri ile akademisyenler katıldı.
Konuşmasına, davetlilerin ramazan ayını tebrik ederek başlayan ICYF Başkanı Taha Ayhan, "Dünya çapında yaklaşık 3 gençten 1'i İİT üye devletlerinde bulunmaktadır. Toplamda 500 milyondan fazla genç kadın ve erkek ruha sahibiz, genç kızlarımız ve erkeklerimiz İslam aleminin geleceğinde büyük rol oynayacaklar ve biz onlara bir gelecek borçluyuz." ifadelerini kullandı.
İftar yemeğinin ardından ICYF Diplomasi Akademisi'nin sertifika töreni yapıldı. Akademinin 10 hafta süren eğitiminde başarılı olanlara sertifikaları takdim edildi.
Programa sanatçı Yusuf Güney ve Amerikalı şarkıcı Della Miles da katıldı.
Miles, programa katılmaktan ve aynı yemeği katılımcılarla paylaşmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Umarım dünyadaki tüm açlık sorunlarının çözüldüğünü, bütün acıların ve gözyaşlarının dindiğini yaşadığım süre boyunca görmek nasip olur. Bu benim duamdır." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:24 Kaynak: AA
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