Öğrenciler istedi Başkan Avcı kedi evini teslim etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler istedi Başkan Avcı kedi evini teslim etti - Son Dakika

Öğrenciler istedi Başkan Avcı kedi evini teslim etti

7 saat önce

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, okul bahçesine kedi evi talep eden öğrencileri kırmadı.

Öğrenciler istedi Başkan Avcı kedi evini teslim etti, System.String[]

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, okul bahçesine kedi evi talep eden öğrencileri kırmadı. Belediye atölyesinde geri dönüşüm malzemeleri ile imal edilen kedi ve köpek evleri öğrencilere teslim edildi.


Mehmet Vehbi Bolak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından gelen talebi olumlu karşılayan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, belediye imkanlarıyla yapılan kedi ve köpek evini öğrencilere teslim etti. Okul bahçesine yerleştirilen evlerde barınacak olan sokak hayvanlarının mamaları da belediye tarafından karşılanacak. Öğrencilerle okul bahçesinde bir araya gelen Başkan Hasan Avcı gençlerle birlikte olmaktan ve isteklerini yerine getirmekten memnuniyet duyduğunun altını çizerek şunları söyledi; "Burada iki güzellik bir arada yaşıyoruz. Sıfır Atık Projesi kapsamında atık malzemelerden kedi ve köpek evleri yaparak öğrencilerimize teslim ediyoruz. Talep doğrultusunda başka okullara da bu şekilde kedi evi teslim edebiliriz. Bu hayatı birlikte paylaştığımız yol arkadaşlarımız sokak hayvanlarına hep birlikte sahip çıkacağız. Bu güzel çalışmalarından dolayı çocuklarımız tebrik ediyorum. Kalbinde hayvan sevgisi olmayanın insan sevgisi de olmuyor" dedi.


Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik de bu güzel hareketleri için öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti. Çelik; "Bizler yerdeki karıncayı bile ezmeye izin vermeyen bir dinin mensubuyuz. Bu işe gönül veren öğrenci ve öğretmenlerimizi kutluyorum. Belediyemizin her alanda eğitime yoğun desteklerini görüyoruz. Bu bir ekip işidir. Başkanımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.


Okul Müdürü Deniz Eriş ise yaptıkları çalışmaya destek verdikleri için Başkan Hasan Avcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik'e teşekkür ederek öğrencileri adına memnuniyetlerini dile getirdi. Eriş gençlerin doğa ve hayvan sevgisine sahip olmalarının önemine dikkat çekerek şunları söyledi; "Çocuklarımıza doğa bilinci oluşturabilmek için bu projeye başladık. Bakanımız Ziya Selçuk'un her okulun bir hayvanı sahiplenmesi çağrısına hareketle, öğrencilerimizden gelen talepleri de değerlendirdik. Öğrenciler önce hayvanları sokakta beslemeye ve bakmaya başladılar. Sonrasında okulda olması yönünde talepleri oldu, bu konuyu Belediyemize ilettik. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Başkanımıza teşekkür ederiz. Artık okulumuzda birçok hayvan sahiplenilmiş olacak. Öğrencilerimize sorumluluk ve hayvan sevgisi kazandırma yönünde güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Hasan Avcı, Altıeylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:59 Kaynak: İHA
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