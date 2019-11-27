Öğrenciler istedi, Başkan Balcı yaptı

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı bir sözünü daha tuttu. Başkan Balcı'nın talimatıyla öğrencilerin derslerine ve sınavlarına daha rahat çalışabilmesi için Ali Ersoy ve Karapürçek mahalle kütüphaneleri gece saat 22.00'ye kadar açık kalacak.



Altındağlı gençlerin daha rahat ve verimli ders çalışmaları için böyle bir karar aldıklarını söyleyen Başkan Asım Balcı, "Üniversitelerde sınav haftası Altındağlı gençlerin zamanı daha iyi değerlendirmeleri ve son tekrarları yapmaları gerek. Ayrıca gün içinde okulda olan gençlerimiz, akşam saatlerinde ders çalışabiliyor. Gençlerimiz yeter ki çalışsın, başarsın. Biz kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız. Altındağlı gençlere belediye olarak her zaman destek vereceğiz. Onlardan gelen talepler bizim önceliklerimiz arasında. Umarım gençlerimiz sınavlardan başarılı sonuçlar elde eder. Allah tüm öğrencilerimize zihin açıklığı versin" dedi.



"Yeni kütüphaneler yapacağız"



Kütüphanelerin mahalleler için çok önemli bir ihtiyaç olduğunu belirten Başkan Asım Balcı, "Her gittiğimiz ortamda öğrenci kardeşlerimiz hem ders çalışabilecekleri hem de rahat rahat kitap okuyup, araştırma yapabilecekleri mekanlar istiyorlar, bir de bu mekanların geç saatlere kadar açık kalmasını rica ediyorlardı. Bu ricayı geri çeviremezdik. Tüm detayların düşünüldüğü bu mahalle kütüphanelerinde öğrenci kardeşlerimiz derslerine rahatlıkla çalışabilecek. İnşallah Altındağ'ın her mahallesine bu uygulamayı getirerek öğrencilerimize uygun koşullar sunmaya çalışacağız, yeni kütüphaneler yapacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA