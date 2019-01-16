Öğrenciler İstedi, Kar Tatili Geldi
29 dakika önce
Tokat il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar öğleden sonra tatil edildi.
Tokat
il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar öğleden sonra tatil edildi.
Tokat'ta sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken, çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Sabah
saatlerinde okullarına giden öğrenciler öğle arasında yoğun kar yağışı ile karşılaştı. Tokat Valisi Ozan Balcı
'dan okulların tatil edilmesi çağrısında bulunan öğrencilerin beklediği açıklama saat 13.00'de geldi. Okullarından evlerine öğle yemeğine giden öğrenciler kar tatilini evlerinde öğrendi. Kent merkezinde ise yoğun kar yaşı nedeniyle vatandaşlar adeta kardan adama döndü. Şehir merkezinde aralıklarla lapa lapa yağan kar, rüzgarla birlikte hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yolda yürümekte zorluk çeken vatandaşlar kar yağışını sevinçle karşıladıklarını söyledi.
Öğleden sonra il genelinde okullar tatil edildi
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde 16 Ocak Çarşamba
bugün öğleden sonra il geneli resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerimiz ile birlikte özel eğitim okul ve kurumlarımızda eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir" bilgilerine yer verildi. - TOKAT
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:54 Kaynak: İHA
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