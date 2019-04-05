Son Dakika Haberleri: Öğrenciler İstedi, MASKİ Eğitim Seminerlerini Sürdürdü

Öğrenciler İstedi, MASKİ Eğitim Seminerlerini Sürdürdü

1 saat önce

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Manisa genelinde büyük ilgi ve talep gören Su Tasarrufu Eğitim Projesi kapsamında Şehzadeler İlkokulu'nda eğitim semineri gerçekleştirildi.

Öğrenciler İstedi, MASKİ Eğitim Seminerlerini Sürdürdü, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesini dolaşarak başarıyla yürüttüğü Su Tasarrufu Eğitim Projesi'ne, okullardan iletilen talepler üzerine devam ediyor.

Bu kapsamda Yunusemre ilçesinde yer alan Şehzadeler İlkokulu öğrencileri de eğitimden faydalandılar. Şehzadeler İlkokulu Müdürü Suat Arslan'ın ev sahipliğinde, okula ait etkinlik salonunda gerçekleştirilen seminerde MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Ali Öztozlu, öğretmenler ve 2'nci sınıf öğrencileri yer aldı. Yaşlarına uygun içeriklerle hazırlanan sunumlarla, suyun canlı yaşamının sürmesinde ne kadar önemli olduğu bir kez daha miniklere aktarıldı. Eğlenceli çizgi filmlerle de desteklenen eğitim sonrasında, çocuklara dağıtılan hediyeler ile tasarrufun önemi pekiştirilerek verilen bilgilerin davranış değişikliğine dönüşmesi teşvik edildi. Okul Müdürü Suat Arslan, MASKİ'nin su tasarrufu konusundaki öğretici etkinliğine ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, teşekkür etti. Hedeflenen 10 bin öğrenci sayısına ulaşılan proje, okullardan gelen yoğun istek üzerine eğitim-öğretim yılı sonuna kadar devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:24 Kaynak: Bültenler

Şehzadeler, Manisa, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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