Öğrenciler İstedi, MASKİ Eğitim Seminerlerini Sürdürdü
1 saat önce
MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Manisa genelinde büyük ilgi ve talep gören Su Tasarrufu Eğitim Projesi kapsamında Şehzadeler İlkokulu'nda eğitim semineri gerçekleştirildi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesini dolaşarak başarıyla yürüttüğü Su Tasarrufu Eğitim Projesi'ne, okullardan iletilen talepler üzerine devam ediyor.
Bu kapsamda Yunusemre ilçesinde yer alan Şehzadeler İlkokulu öğrencileri de eğitimden faydalandılar. Şehzadeler İlkokulu Müdürü Suat Arslan'ın ev sahipliğinde, okula ait etkinlik salonunda gerçekleştirilen seminerde MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Ali Öztozlu, öğretmenler ve 2'nci sınıf öğrencileri yer aldı. Yaşlarına uygun içeriklerle hazırlanan sunumlarla, suyun canlı yaşamının sürmesinde ne kadar önemli olduğu bir kez daha miniklere aktarıldı. Eğlenceli çizgi filmlerle de desteklenen eğitim sonrasında, çocuklara dağıtılan hediyeler ile tasarrufun önemi pekiştirilerek verilen bilgilerin davranış değişikliğine dönüşmesi teşvik edildi. Okul Müdürü Suat Arslan, MASKİ'nin su tasarrufu konusundaki öğretici etkinliğine ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, teşekkür etti. Hedeflenen 10 bin öğrenci sayısına ulaşılan proje, okullardan gelen yoğun istek üzerine eğitim-öğretim yılı sonuna kadar devam edecek.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:24 Kaynak: Bültenler
Bir Adeti 100 Gram Geliyor! Bu Çileği Görenler Merakla İnceliyor
Son Dakika! AK Parti'den Ankara'daki Yeniden Sayımla İlgili Açıklama: Oyumuz Bin 807 Arttı
Ekrem İmamoğlu: İstedikleri Kadar Saysınlar Hiçbir Şey Değişmeyecek
İmamoğlu'nun Ziyareti Sonrası, Bakanlık Anıtkabir Defterini Aldı