Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Alpaslan Ortaokulu öğrencileri, okul girişinde yaptıkları iyilik ağacıyla iyilikleri yayıyor.



Ahlat ilçesindeki Alpaslan Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından "Güçlü Okulum Güçlü Ülkem" projesi kapsamında birçok sosyal faaliyet yapılıyor. Proje kapsamında okulda öğrenciler arasında iyiliği ve hoşgörüyü yaymak amacıyla iyilik ağacı oluşturuldu. Öğrenciler, yaptıkları iyilikleri veya kendilerine yapılan iyilikleri küçük not kağıtlarına yazarak okul girişinde bırakılan ağacın dallarına asıyor. Ağaç dallarına asılan iyilik notları, okuldaki öğrenciler veya okulu ziyarete gelen başka okulların öğrencileri tarafından okunarak iyilikler öğrenciler arasında yaygınlaşıyor.



"İyilikleri yaymak ve çoğaltmak istiyoruz"



Proje hakkında gazetecilere bilgi veren Alpaslan Ortaokulu Müdürü Abdurrahman Yaşasın, iyilikleri yaymak ve çoğaltmak adına "İyilik Ağacı" adında bir proje başlattıklarını söyledi. Yaşasın, "Öğrenci ve öğretmenlerimizle beraber 'Güçlü Okulum Güçlü Ülkem' projesi kapsamında 'İyilik Ağacı' diye bir uygulama başlattık. İyilikleri çoğaltmak, geliştirmek ve yaymak adına önce okulumuzda başlamak üzere mahalleye hatta Ahlat ilçesine yararlı olacak bir proje geliştirdik. Şu an mutluyuz. Geri döngüleri olacak ve bununla ilgili projemizi geliştirmeye devam edeceğiz. Öğrencilerimiz kendilerine yapılan iyilikleri veya yaptıkları iyilikleri burada yazdıktan sonra ağaca asıyorlar. Hem kendileri mutlu oluyor hem de yaptıkları iyilikleri yaymak adına çaba sarf ediyorlar. Bu proje bittikten sonra belli aralıklarla iyilikleri açacağız, iyilikleri yaymak ve geliştirmek adına bununla ilgili bir proje gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde proje sayesinde öğrenciler arasındaki iyilik yapma yarışını artırdığını hissettik" dedi.



Projede görev alan öğrencilerden Hüseyin Nazlı ise "Biz burada 'Güçlü Okulum, Güçlü Ülkem' projesiyle bir iyilik ağacı projesi yaptık. Burada iyiliklerimizi yazıp zarfların içerisine bırakıp arkadaşlarımızın okumasından sonra onların bizim ne kadar iyilik yaptığımızı öğreniyorlar. Burada bizim yaptığımız iyilikle ya da bize yapılan iyilikleri yazıyoruz. Bunu bir mahalleye, bir Ahlat'a ya da Türkiye'ye paylaşmak istiyoruz. Bunu yaptığımızdan dolayı kendimizle gurur duyuyoruz. Bu hem bizim için hem de arkadaşlarımız için çok güzel bir proje oldu. Bu projede görevli arkadaşlarıma ve öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Sude Toptaş isimli öğrenci de okulda iyiliği yaymak için böyle bir proje gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Bu ağaç bizim iyilik ağacımız. Bu ağaca yaptığımız veya bize yapılan iyilikleri yazıp asıyoruz, arkadaşlarımız okuyor. Böyle bir proje yaptığımız için çok mutluyuz. İyiliği bütün okulumuza, mahallemize belki de tüm Türkiye'ye yaymaya çalışacağız" dedi. - BİTLİS