Öğrenciler jandarma teşkilatını tanıyor - Son Dakika

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından okullar ziyaret edilerek hem jandarma teşkilatı anlatılıyor hem de trafik konusunda bilgilendirme yapılıyor.



Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri daha bilinçli nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak, trafik güvenliği eğitimini ve Jandarma Teşkilatını okul çağındaki çocuklara anlatmak için okul ziyaretlerini sürdürüyor.



Jandarma trafik ve asayiş timleri Merkez Kuyulu Köyü İlköğretim Okulu öğrencileriyle biraraya geldi. Trafik dedektifleri ve meslek tanıtımı faaliyetleri kapsamında, önümüzdeki dönem içerisinde okul ziyaretlerinin devam edeceği belirtildi. - ADIYAMAN