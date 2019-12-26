Öğrenciler jandarma teşkilatını tanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler jandarma teşkilatını tanıyor - Son Dakika

Öğrenciler jandarma teşkilatını tanıyor

6 saat önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından okullar ziyaret edilerek hem jandarma teşkilatı anlatılıyor hem de trafik konusunda bilgilendirme yapılıyor.

Öğrenciler jandarma teşkilatını tanıyor, System.String[]

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından okullar ziyaret edilerek hem jandarma teşkilatı anlatılıyor hem de trafik konusunda bilgilendirme yapılıyor.


Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri daha bilinçli nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak, trafik güvenliği eğitimini ve Jandarma Teşkilatını okul çağındaki çocuklara anlatmak için okul ziyaretlerini sürdürüyor.


Jandarma trafik ve asayiş timleri Merkez Kuyulu Köyü İlköğretim Okulu öğrencileriyle biraraya geldi. Trafik dedektifleri ve meslek tanıtımı faaliyetleri kapsamında, önümüzdeki dönem içerisinde okul ziyaretlerinin devam edeceği belirtildi. - ADIYAMAN

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

HDP'li belediyenin hayvan barınağında havan mermisi bulundu
Özel kıyafetli kuyumcu hırsızı suçüstü yakalandı Tokat'ta yolcu otobüsünde bin paket kaçak sigara bulundu 16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı

Son Dakika Haberleri
23:00 Şanlıurfa'da meydana gelen kazalarda 9 kişi yaralandı - Son Dakika
23:00 Otomobil 35 metreden araziye uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
23:00 E-5'te dehşet saçtı, polis çağrılınca oğlunu bırakıp kaçtı - Son Dakika
23:00 Irak'ta DEAŞ saldırıları: 9 ölü - Son Dakika
23:00 ÖNDER 4. Kültür Sanat Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
22:52 Son Dakika: Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz - Son Dakika
22:23 AVM'nin kadınlar tuvaletindeki taciz olayı sonrası çığlık sesleri! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 23:03:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrenciler jandarma teşkilatını tanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]