Öğrenciler kadar veliler de heyecanlıydı - Son Dakika
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Öğrenciler kadar veliler de heyecanlıydı

6 saat önce

Malatya'da bir okulda düzenlenen bursluluk sınavında, öğrenciler kadar veliler de heyecan yaşadı.

Öğrenciler kadar veliler de heyecanlıydı, System.String[]

Malatya'da bir okulda düzenlenen bursluluk sınavında, öğrenciler kadar veliler de heyecan yaşadı.


Özel Çamlıca okullarının 2 kampüsünde gerçekleştirilen bursluluk sınavına Malatya il genelinde yoğun bir katılım sağlandı. Öğrenciler yapılan bursluluk sınavında ter dökerken, velilerde ise tatlı bir telaş içindeydi.


Özel Çamlıca Koleji Kurucu Müdürü Mustafa Sarıtaç, yapılan bursluluk sınavı ile ilgili yaptığı açıklamada, " Malatyalı hemşehrilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Okulumuz da yapmış olduğumuz bursluluk sınavına yoğun katılım oldu, öğrencilerimiz sınavda ter dökerken bizlerde velilerimize konferans salonumuzda sınav sistemini, Özel Çamlıca Kolejlerinin başarılarını ve okullarımızı tanıttık" dedi.


Sarıtaç, Özel Çamlıca Kolejinin düzenlemiş olduğu bursluluk sınav sonuçlarını hem öğrenciler, hem de velilerin https://www.camlicakoleji.com.tr/ resmi internet adresinden öğrenebileceğini belirtti. - MALATYA

Çamlıca, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:47 Kaynak: İHA
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