Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Kadına Şiddete Dikkat Çekti

Öğrenciler Kadına Şiddete Dikkat Çekti

1 saat önce

Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme Merkezi tarafından Abdulkadir Eriş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve velilerine kadına yönelik şiddetle mücadele semineri verildi.

Öğrenciler Kadına Şiddete Dikkat Çekti, System.String[]
Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme Merkezi tarafından Abdulkadir Eriş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve velilerine kadına yönelik şiddetle mücadele semineri verildi.

Abdulkadir Eriş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen seminere öğrenciler, öğrenci velileri ve öğretmenler katıldı. Seminerde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Mukaddes Şahin, kadına yönelik şiddetin türleri, yaygınlığı, kadın ve çocuklar üzerindeki etkileri, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemi, kadına yönelik şiddetle mücadelede uluslararası ve ulusal mevzuat, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri ve Kadın Konukevi hizmetleri hakkında bilgi verdi. Daha sonra Abdulkadir Eriş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kadına şiddete dikkat çekmek için düzenledikleri etkinlikleri gerçekleştirdi.

Öğrenciler tiyatro gösterimi, resim sergisi ve şarkılarla kadına yönelik şiddete dikkat çektiler. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:26 Kaynak: İHA

Malatya, Anadolu Lisesi, Abdulkadir Eriş, Güncel
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