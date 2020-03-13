Öğrenciler kadına şiddete 'hayır' dedi - Son Dakika
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Öğrenciler kadına şiddete 'hayır' dedi

12 dakika önce

Tekirdağ Malkara ilçesi Gazi Ömer Bey Anadolu Lisesi'nde "Kadına Şiddete Hayır" programı düzenledi.

Öğrenciler kadına şiddete 'hayır' dedi, System.String[]

Tekirdağ Malkara ilçesi Gazi Ömer Bey Anadolu Lisesi'nde "Kadına Şiddete Hayır" programı düzenledi.


Okul bahçesinde düzenlenen programda, kadına yönelik şiddetin affedilir bir yönü olmadığına dikkat çekilerek, "Kutsal olan bu varlıklarımız her türlü şiddetten uzak tutulmalıdır. Bu da ancak eğitimle sağlanır" denildi.


Kadına şiddetin hiç de hoş olmadığı belirtilerek, şiddeti önlemek için sessiz kalınmaması gerektiği vurgulandı.


Programda, kadına yönelik şiddetle ilgili şiirler okundu. "Kadına Yönelik Şiddet" temalı drama etkinliği öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi. - TEKİRDAĞ

Malkara ilçesi, Anadolu Lisesi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:46 Kaynak: İHA
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