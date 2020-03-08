Öğrenciler, Kadınlar Günü'nde kadınlara pembe uçak dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler, Kadınlar Günü'nde kadınlara pembe uçak dağıttı - Son Dakika

Öğrenciler, Kadınlar Günü'nde kadınlara pembe uçak dağıttı

6 saat önce

Kastamonu'da bir grup sivil havacılık öğrencisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara pembe uçaklar dağıttı.

Öğrenciler, Kadınlar Günü'nde kadınlara pembe uçak dağıttı, System.String[]

Kastamonu'da bir grup sivil havacılık öğrencisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara pembe uçaklar dağıttı.


Kastamonu Üniversitesinde Sivil Havacılık Yönetimi Bölümünde okuyan bir grup öğrenci, hem sivil havacılıkla alakalı çalışmalarını tanıtmak hem de havacılıkta kadınların önemli bir rol oynadığı konusunda farkındalık oluşturmak için vatandaşlara pembe uçak dağıttı. Pembe uçak dağıtarak farkındalık oluşturmak isteyen öğrencilerden Necla Ada Kasabalı, "Biz bugün hem kadınlar günü hem de havacı kadınlar haftası sebebi ile bir araya geldik. Bugün Kastamonu'da dört meydanda pembe uçak dağıtımı yapıyoruz. Kastamonu'da hem biraz farkındalık oluşturmak hem de biraz etrafı renklendirmek istedik. Kadınlara, çocuklara, yaşlılara hemen hemen önümüze çıkan herkese havacılıkla alakalı bilgiler vermeye çalıştık" diye konuştu.


"Gelecek senelerde kutlanırken daha mutlu olduğumuz bir gün haline gelir"


Programda hediyesini aldıktan sonra duygularını ifade eden Esra Beleç ise, "Bugün bizi düşünerek böyle bir hediye vermelerine çok sevindim. Ama kadına şiddet gibi konularda en kısa sürede halledilebilir ve önüne geçilebilir bir hale gelirse 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gelecek senelerde bizim ve tüm kadınlar için gerçekten kutlanırken daha çok mutlu olacağımız bir gün haline gelir" dedi.


Programda hediyesini aldıktan sonra duygularını paylaşan Gülcan Yaylacı da, "Böyle bir hediye gerçekten şu zamana kadar almamıştım. Kadınlar her yerde, her ortam da, her meslekte varlar. Kadın olmadan hiçbir şey olmaz kadınları sevin ve cinayetleri bitirebilmek için ne gerekiyorsa mücadele edin diyorum" ifadelerini kullandı.


Program, dağıtılan pembe uçakların uçurulması ile sona erdi. Programın ardından öğrenciler Cumhuriyet Meydanı'nda çocuklar ile vakit geçirdi. - KASTAMONU

Dünya Kadınlar Günü, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:48 Kaynak: İHA
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