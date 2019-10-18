Son Dakika Haberleri: Öğrenciler kahramanlar için "Barış Pınarı" yazdı
Son Dakika Güncel Öğrenciler kahramanlar için 'Barış Pınarı' yazdı

Öğrenciler kahramanlar için "Barış Pınarı" yazdı

1 saat önce

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde öğrenci ve öğretmenler "Barış Pınarı" yazarak, Barış Pınarı Harekatı'nın kahramanlarına selam gönderdi.

Öğrenciler kahramanlar için

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde öğrenci ve öğretmenler "Barış Pınarı" yazarak, Barış Pınarı Harekatı'nın kahramanlarına selam gönderdi.


Yavuzeli ilçesine bağlı Büyükkarakuyu Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan 240 kişilik grup, okul bahçesinde "Barış Pınarı" yazdı. Hazırladıkları koreografiyi sosyal medyadan da paylaşan öğrenciler, yoğun ilgi gördü. Öğretmen ve öğrenciler hazırladıkları koreografi ile Barış Pınarı kahramanlarının yalnız olmadıklarını göstermek istediklerini ifade etti. - GAZİANTEP

Barış Pınarı Harekatı, Gaziantep, Yavuzeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:41 Kaynak: İHA
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