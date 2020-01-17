Öğrenciler kahve kutusundan yaptıkları enstrümanla kulakların pasını siliyor - Son Dakika

Malatya'da Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri, çevre kirliliği ve geri dönüşüme dikkati çekmek amacıyla atık kahve kutusundan tasarladıkları ve "Curalin" olarak adlandırdıkları enstrümanla konserler veriyor.

Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Sahne Sizde" projesine katılarak geri dönüşüme dikkati çekmek amacıyla kendi enstrümanlarını yapmaya karar verdi. Aklındakileri öğretmenleriyle paylaşan öğrenciler, verilen destekle kısa sürede atık kahve kutusundan cura benzeri enstrüman yaptı.

Öğrencilerin "Curalin" adını verdikleri enstrüman, yine onların bestelediği "Doğa İçin Söyle" eseriyle hayat buluyor. Öğrenciler okulda ve belirli yerlerde konserler veriyor.

Okul müdürü Fevzi Şahin, AA muhabirine, öğrencilerin bu çalışmayla çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, himayesinde gerçekleştirilen "Sıfır Atık Projesi" çalışmaları kapsamında öğrencilerden atık malzemelerden müzik aleti yapmalarını istediklerini belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Bu enstrümanları kullanıp doğa ve çevre kirliliğiyle ilgili hazırlayacakları sözleri besteleyip sahnelemelerini istedik. Öğrenciler de bu doğrultuda böyle bir ürün ortaya çıkardı. Öğrencilerimizin müzik yoluyla estetik anlayışlarını ön plana çıkarmak, duygu düşünce ve hislerini müzik yoluyla sunmalarını sağlamak ve yeteneklerini becerilerini bu fırsatlar ve imkanlar doğrultusunda sahnelemelerini istiyoruz. Bir öğretmen olarak öğrencilerimizin çocuklarımızın böyle bir ürün ortaya koymaları bizi gururlandırdı."

"Sıfır maliyetle elde ettik"

Müzik öğretmeni Gül Arabacı, okulda düzenledikleri bazı müzik kurslarına öğrencilerin enstrüman almakta zorlandığını söyledi.

Projeyle öğrencilerin kendi imkanlarıyla enstrüman yapabileceklerini gösterdiklerini aktaran Arabacı, "Elimize geçen kahve kutusunu tekrar değerlendirmek istedik. Bunu müzik aleti olarak kullanırsak hem gençlere hem de bizi dinleyen diğer insanlara bir fikir sunmuş oluruz dedik. Müzik aleti olarak değerlendirdik ve çok iyi bir sonuç aldık. 250-300 lira olan bir aleti sıfır maliyetle elde ettik." dedi.

Kahve kutusundan enstrüman yapmanın bir farkındalık olduğunu anlatan Arabacı, "Ses kalitesi olarak diğer aletlerden hiçbir farkı yok. Ses dizilimi olarak da bir halk müziği çalgısı cura gibi Türk müziği ses sitemine sahip. İstediğiniz bir besteyi bu eserle çalabilirsiniz. Eksik herhangi bir notası yok. Tını olarak biraz farklı, daha tiz bir sese sahip. O yüzden biz de adını 'Curalin' koyduk. Benzerlik olarak kalite olarak hiçbir eksiği yok." diye konuştu.

"Enstrümanla çalıp söylemek mutluluk veriyor"

Dokuzuncu sınıf öğrencisi Sıla Tatar, projeyi ilk duyduklarında heyecanlandıklarını belirtti.

Enstrümanın kendilerini geliştirmek için bir fırsat olduğunu dile getiren Tatar, "Bu gurur verici bir şey. Yaptığımız enstrümanla çalıp söylemek mutluluk veriyor." ifadesini kullandı.

Onuncu sınıf öğrencisi Abdullah İlikhan da "Curalin"i çaldığı için ayrıca mutlu olduğunu ifade etti.

Enstrümanı kullanırken çok mutlu olduğunu söyleyen İlikhan, şöyle konuştu:

"Projeyle geleceğe temiz bir çevre bırakabiliriz. Bunu amaçlayarak zaten bu projeyi gerçekleştirdik. İnsanın her zaman kendi yaptığı bir şeyden başarı sağlaması mutlu olmasını sağlar. Bu enstrümanla müzik yaparken insan daha mutlu oluyor. Güzel bir dönemden geçtik hep beraber."