Öğrenciler kaldıkları pansiyonda velileri misafir ediyor

AĞRI - Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, eğitimde başarı çıtasını yükselmek amacıyla il genelinde başlatılan eğitim seferberliği kapsamında, Yatılı Bölge Okullarında uygulamaya konulan "Misafirim Ailem" projesi ile öğrenciler, aylık periyotlarla kaldıkları pansiyonlarda velilerini misafir edecek.

Pansiyonlarda kalan öğrencilerin aile hasretini en aza indirmek, yalnızlık duygularını ortadan kaldırıp, aileleri de eğitim-öğretim sürecine dahil etmek amacıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce uygulamaya konulan "Misafirim Ailem" projesi öncesinde ilk olarak, il genelinde eğitim - öğretime devam eden 14 Yatılı Bölge Okulunda okuyan, toplam 2858 öğrencinin velisi okullara davet edilerek, çeşitli konularda bilgilendirildi.

Ağrı merkez ve ilçelerindeki 14 Yatılı Bölge Okulunda eş zamanlı olarak uygulamaya konulan proje kapsamında okullara davet edilen veliler, bilgilendirme toplantısından sonra pansiyonlarda kalıp, aile ortamından uzak kalan çocukları ile birlikte vakit geçirme fırsatı buldu.

Ağrı Ozanlar Yatılı Bölge Okulunda "Misafirim Ailem" projesi kapsamında düzenlenen etkinliklere katılan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, uygulamaya konulan proje hakkında yaptığı açıklamada, velileri de eğitim-öğretim sürecine dahil ederek, başarı çıtasını yükselmeyi amaçladıklarını söyledi.

'2 bin 858 öğrencimizi aileleri ile buluşturduk'

Milli Eğitim Müdürlüğü olarak il genelinde bulunan 14 Yatılı Bölge Okulunda eş zamanlı olarak, projeyi gerçekleştirdiklerini ifade eden Tekin, "Bunu her ay periyodik olarak yapmayı planlıyoruz. Şuanda 2 bin 858 öğrencimizi aileleri ile buluşturduk. Bu gün bizde bu okulumuzda uygulamaya katıldık. Velilerimiz yoğun katılım gösterdi. Bu bizi mutlu etti. Burada çocukları ile birlikte bu ortamı görüp tanıma fırsatı yakaladılar. Onlarla birlikte vakit geçirip, oyunlar oynadılar. Bu bizim için çok önemli. Bizim burada yapmak istediğimiz, öğrencilerimizin o yalnızlık duygusunu ortadan kaldırmak ve onları aileleri ile bir araya getirmek. Biz öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimizle birlikte bir aileyiz. Bu ortamı burada oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle bizim buradaki amacımız okul, öğrenci ve aile işbirliğini geliştirme, güçlendirmek. Ailelerimizi de eğitim ve öğretim sürecine dahil etmek" dedi.

'Öğrenci ve velilerimiz özlem giderecek'

Ağrı Ozanlar Yatılı Bölge Okulu'nda Sınıf Öğretmeni olan Gülcan Karasungur ise pansiyonlarda kalan öğrencilerinin, ailelerinden uzakta kaldıkları için aile özlemi çektiklerini ve öğrencilerin bu uygulama ile aile özleminden kurtularak, derslerine daha iyi konsantre olacaklarını dile getirdi.

Karasungur, "Buradaki amacımız, evlerine gidemeyen öğrencilerimiz ve ailelerinin birlikte vakit geçirerek özlem gidermesi. Çünkü bazı öğrencilerimiz köyleri çok uzak olduğu için bazen bir aydan fazla süre ile ailelerini göremiyor. Buda ortaya bir özlem çıkarıyor. Öğrencilerimiz böyle olunca derslerine iyi odaklanamıyorlar. Ayrıca velilerimiz pansiyon ve yurt ortamını da görme fırsatı bulacaklar. "Misafirim Ailem" projesi ile hem bu özlemi gidermeyi amaçladık hem de öğrencilerin bura da sadece ders göremediklerini aynı zamanda eğlendiklerini de göstermiş olduk. Ayrıca öğrencilerimiz psikolojik olarak da rahatlayacaklar" şeklinde konuştu.

Başlatılan uygulama ile pansiyonlarında velilerini misafir edip, özlem gideren öğrenciler de mutluluklarını dile getirirken, veliler ise kendilerine çocukları ile aldıkları eğitim ve kaldıkları ortamı görme fırsatı sunan "Misafirim Ailem" projesinin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.