Öğrenciler, kantin kapalı olunca yemek ihtiyacını okul dışından karşıladı - Son Dakika

Öğrenciler, kantin kapalı olunca yemek ihtiyacını okul dışından karşıladı

14.10.2020 09:56
Öğrenciler, kantin kapalı olunca yemek ihtiyacını okul dışından karşıladı, System.String[]

KOCAELİ'de, yüz yüze eğitimin başladığı okullarda bazı öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında kantinin kapalı olması nedeniyle çevredeki büfe ve restoranlara yöneldi.

KOCAELİ'de, yüz yüze eğitimin başladığı okullarda bazı öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında kantinin kapalı olması nedeniyle çevredeki büfe ve restoranlara yöneldi. Teneffüslerde okul çevresindeki büfe ve restoranlara giderek, yemek yiyen öğrenciler, kantinlerin açılmasını istedi.

Sağlık Bakanlığı'nca yayımlanan genelge kapsamında, koronavirüsle ilgili hijyen kuralları nedeniyle okullarda kantin hizmetleri durduruldu. Gün boyu okulda olan öğrenciler ise çevrede bulunan büfe ve restoranlara yöneldi. Öğrenciler bir şişe su almak için bile öğretmenlerinden izin alıp, okul çevresindeki büfelere gidiyor.

Okul dışında yemek yedikleri zaman bazen derslere geç kaldıklarını söyleyen Yusuf Can Tekin, "Okullarda kantinler kapalı olduğu için okul çevresinde nerede ucuz bir şey bulursak orada yemek yemeye çalışıyoruz. Pilav ya da tavuk döner yiyoruz. Bazen derslere de yetişemiyoruz. Çünkü öğrenci için ucuz yerler okulumuza biraz uzak, öyle olunca da bazen geç kalıyoruz" dedi.KANTİNLERİN AÇILMASINI İSTEDİLERKantinlerin bir an önce açılmasını istediklerini dile getiren Eren Çavuş, "Yemek ihtiyacımızı genelde okulun çevresinde bulunan yerlerde karşılıyoruz. Uygun yerler bulmaya çalışıyoruz, genelde tavuk dönercileri tercih ediyoruz. Kantinlerin bir an önce açılmasını istiyoruz. Derslere geç kalma olasılığımız olmaz ama bunun kötü bir yanı da var. Herkes yığılabilir kantine ve koronavirüsün bulaşma riski artar" diye konuştu.Bazen evde bazen de dışarıda yemek yediğini belirten Ahmet Hadi Öztürk ise "Kantin kapalı olduğu için okulun karşısındaki marketten alışveriş yapıyoruz ya da evden çıkmadan bir şeyler hazırlıyoruz. Şu anda da marketten kek aldım, öğle yemeği olarak bunları yiyeceğim. Okulda kantinler kapalı olduğu için ya evden getirmek zorunda kalıyoruz ya da dışarıdan yemek yiyoruz. Kantinler açık olsaydı biz öğrenciler için çok daha iyi olurdu" dedi.

Okul dışında bilmedikleri sağlıksız ürünleri yemek zorunda kaldıklarını söyleyen Kadir Altun ise "Biz yemek ihtiyacımızı okul dışından karşılıyoruz ama bence kantinlerin açık olması bizim için daha iyi olabilirdi. Tek bir yerin denetimi daha kolay olurdu. Şu an herkes dışarı çıkıp yemek yedikten sonra okula geliyor. Dışarıda sağlıksız ürünler var, bilmediğimiz şeyleri yemek zorunda kalıyoruz. Gün içinde pide, pilav ya da döner yiyoruz. Okulda tost bile yesek en azından ne yediğimizi, içinde ne olduğunu biliyorduk" diye konuştu.


Öğrenciler, kantin kapalı olunca yemek ihtiyacını okul dışından karşıladı
Öğrenciler, kantin kapalı olunca yemek ihtiyacını okul dışından karşıladı
Öğrenciler, kantin kapalı olunca yemek ihtiyacını okul dışından karşıladı
Öğrenciler, kantin kapalı olunca yemek ihtiyacını okul dışından karşıladı
Öğrenciler, kantin kapalı olunca yemek ihtiyacını okul dışından karşıladı

Sağlık Bakanlığı, Tavuk, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öğrenciler, kantin kapalı olunca yemek ihtiyacını okul dışından karşıladı - Son Dakika

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