Son Dakika Haberleri: Öğrenciler kapı kapı gezip gül suyu ve lokum dağıttı
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Öğrenciler kapı kapı gezip gül suyu ve lokum dağıttı

6 saat önce

Bursa'da öğrenciler Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle esnaf ve kurumları ziyaret etti.

Öğrenciler kapı kapı gezip gül suyu ve lokum dağıttı, System.String[]

Bursa'da öğrenciler Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle esnaf ve kurumları ziyaret etti.


Büyükorhan ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi İmam Hatip Bölümü ve Şehit İsa Özkan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla ilçede bulunan kamu kurumlarını, esnafları ve halkı ziyaret ederek gül lokumu, gül suyu ve hadis-i şerif yazılı broşürler dağıttı. Öğrenciler halktan büyük takdir kazandı. Vatandaşlar, geleceğin teminatı olan gençlerden bu hassasiyeti görmekten çok mutlu olduklarını belirterek, Milli Eğitim yetkililerine, okul müdürüne ve öğrencilere teşekkür etti. - BURSA

Anadolu Lisesi, Büyükorhan, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:03 Kaynak: İHA
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