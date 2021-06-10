Üye Girişi
ÖĞRENCİLER KAPLUMBAĞALAR İÇİN SAHİLLERİ TEMİZLEDİ - Son Dakika

ÖĞRENCİLER KAPLUMBAĞALAR İÇİN SAHİLLERİ TEMİZLEDİ

10.06.2021 13:49

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yeşil deniz kaplumbağalarının üreme mevsiminin başlaması nedeniyle öğrenciler tarafından sahilde çevre temizliği yapılarak yumurta bırakılan yuvalar işaretlendi.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yeşil deniz kaplumbağalarının üreme mevsiminin başlaması nedeniyle öğrenciler tarafından sahilde çevre temizliği yapılarak yumurta bırakılan yuvalar işaretlendi.

Akdeniz'in en güzel koylarına sahip olan ilçede yeşil deniz kaplumbağalarının 50 kilometrelik sahilde üreme mevsiminin başlamasıyla belediyenin ev sahipliğinde öğrenciler tarafından Temiz Çevre Hareketi başlatıldı. Sahilde yapılan temizlik çalışmasına Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Deniz Orman Okulu öğrencileri ve Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Cengiz Türkay katıldı.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için çocuklarla birlikte Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü kumsalında çevre temizliği yapıp, üremek üzere sahile çıkan kaplumbağaların yuvalarına işaretleme yaptıklarını ve uyarıcı levhalar çaktıklarını söyledi.

Başkan Tollu, çevre probleminin dünyanın problemi olduğunu belirterek, Dolayısı ile çevresel problemlerden etkilenmeyen başka bir coğrafyanın olduğunu düşünmüyorum. Çevre problemlerine dikkat çekmek üzere geleceğimizin teminatı çocuklarımızla enstitü sahilinde deniz kaplumbağalarının rahat üremeleri için temizlik yaptık. Çevresine ve geleceğine sahip çıkan nesillere yardımcı olduğumuz için mutluluk duymaktayız dedi.

'MÜSİLAJA DİKKAT ÇEKTİ'

Denizden sahile vuran çöpleri çocuklarla birlikte temizleyen Başkan Tollu, Marmara'da meydana gelen deniz müsilajına da dikkat çekerek, Marmara da çevreye karşı duyarlı olmadığımız ortaya çıktı. Tabi Akdeniz' de böyle bir durum söz konusu değil. Tertemiz Akdeniz'den Ege ve Marmara'ya selamlar gönderiyoruz. El ele verip denizlerimizi koruyalım ve geleceğimizi kurtaralım. Denizlerimiz ve çevremizin kurtuluşu temizlik ve duyarlılıktan yanadır diye konuştu.

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Cengiz Türkay ise nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının Mersin genelinde 5 üreme noktasının bulunduğunu ifade etti.

Erdemli Deniz Orman Okulu Öğretmenlerinden Sibel Kubin de deniz kaplumbağalarının ekosisteme büyük katkısının olduğunu belirterek, 100 milyon yıldır, dünya okyanuslarında binlerce kilometre yol kateden deniz kaplumbağalarının deniz ve kıyı ekosistemi açısından büyük öneme sahiptir ama son yıllarda artan insan faaliyetleri onların yaşama şansını azaltmakta. Bizler bugün burada buna dikkat çekmek için öğrencilerimiz ile birlikte deniz kaplumbağalarının üremek üzere çıkış yaptığı alanların temizliğini yaptık. Yuvaların olduğu noktalarda işaretleme yaptık. Öğrencilerimize çevreyi temiz tutmayı öğrettik ifadelerini kullandı.

4 yaşındaki çevre gönüllüsü Arya Kubin de deniz kaplumbağaları ölmesin diye doğayı korumaları gerektiğini vurgulayarak, Yoksa onlar hastalanırlar ve ölürler. Çevremizi temiz tutalım kaplumbağalarımız ölmesin istiyorum dedi.

Çevre gönüllüsü Filiz Çakıcı da, Alata sahilinde kum zambakları ve kaplumbağalar olduğu sürece bizler denize rahat girebiliriz. Çevremize sahip çıkıp temiz tutmalıyız. Üremek üzere Alata sahiline çıkan kaplumbağalar için çevre temizliği yaptık diye.

Doğayı sevip doğa ile öğrenmeyi çok sevdiğin dile getiren Naciye Hilal Kılınç ise, deniz kenarına inşaat yapılmasını istemediklerini, çöp atılmasını istemediklerini kaydetti. Kılınç, Akdeniz'in de Marmara denizi gibi olmaması için temiz tutulması gerektiğinin altını çizerek, Doğayı koruyacağıma söz veriyorum ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER KAPLUMBAĞALAR İÇİN SAHİLLERİ TEMİZLEDİ
ÖĞRENCİLER KAPLUMBAĞALAR İÇİN SAHİLLERİ TEMİZLEDİ
ÖĞRENCİLER KAPLUMBAĞALAR İÇİN SAHİLLERİ TEMİZLEDİ
ÖĞRENCİLER KAPLUMBAĞALAR İÇİN SAHİLLERİ TEMİZLEDİ

Akdeniz, Marmara, Mersin, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖĞRENCİLER KAPLUMBAĞALAR İÇİN SAHİLLERİ TEMİZLEDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı 13:23 Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı G.Saray başkan adayları Terim'in yerine hangi hocalarla görüşüyor? İşte o isimler 13:21 G.Saray başkan adayları Terim'in yerine hangi hocalarla görüşüyor? İşte o isimler Aleyna Tilki, hayalindeki erkeği anlattı: Maço ve keko olmalı 13:18 Aleyna Tilki, hayalindeki erkeği anlattı: Maço ve keko olmalı
Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar 13:07 Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti 11:54 Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti 11:34 Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı 11:11 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde 11:02 Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde

Son Dakika Haberleri
13:22 Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı
13:20 Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor
13:18 Bursa'da intihar girişimi! Elindeki bıçakla metronun altına yattı
13:14 Züccaciyede kütletme yaptırdı! Az daha felç kalıyordu!
13:10 Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı
13:07 Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar
12:19 Mamak'ta yaşanan sel felaketinde yeni başkanı suçlandı! Eski başkan Melih Gökçek: "Selin tek nedeni Mansur'un adamlarının iş bilmezliği"
12:12 Son Dakika! Başsavcı Şahin, 843 sayfalık HDP iddianamesiyle ilgili konuştu: 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor
12:10 Sonu Türkiye için final olsun! Yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler belli oldu
11:57 Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor
Otelin sauna kısmında yangın çıktı! Mahsur kalanların imdadına itfaiye yetişti Otelin sauna kısmında yangın çıktı! Mahsur kalanların imdadına itfaiye yetişti         
13:50
Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor         
13:21
"Kahve acı olmuş" diyerek eşini boğarak öldüren ve müebbet hapis talep edilen müezzin boynunu kendi kesmiş         
13:19
Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı         
13:10
Annesini öldürüp parti veren cani, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı Annesini öldürüp parti veren cani, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı         
12:41
Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum         
11:52
19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu 19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu         
11:29
Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti         
11:11
Çay ihracatından yılın 5 ayında 8,5 milyon dolar gelir elde edildi Çay ihracatından yılın 5 ayında 8,5 milyon dolar gelir elde edildi         
11:00
TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı         
10:57
Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı         
10:46
17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü 17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü         
09:50
Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım         
09:37
2 çocuk annesi kadın, gece saatlerinde girdiği gölde boğularak can verdi 2 çocuk annesi kadın, gece saatlerinde girdiği gölde boğularak can verdi         
09:31
Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak         
09:00
Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı         
08:50
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu         
23:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 14:09:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ÖĞRENCİLER KAPLUMBAĞALAR İÇİN SAHİLLERİ TEMİZLEDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement