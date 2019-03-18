Son Dakika Haberleri: Öğrenciler "Kar Safarisi" Yaptı

Öğrenciler "Kar Safarisi" Yaptı

1 saat önce

Düzce Safari Off-Road Kulübünce (DÜSOF) düzenlenen etkinlikte, Düzce Üniversitesi öğrencileri ve kulüp üyeleri karda safari yaptı.

Öğrenciler
Düzce Safari Off-Road Kulübünce (DÜSOF) düzenlenen etkinlikte, Düzce Üniversitesi öğrencileri ve kulüp üyeleri karda safari yaptı.

Kulüp üyeleri ve öğrenciler, arazi araçlarıyla konvoy halinde Kaynaşlı ilçesindeki Topuk, Sakarca ve Oflu yaylalarına ulaştı.

Deniz seviyesinden bin 400 metre yükseklikteki yaylalara çıkan grup, yolculukta adrenalin dolu anlar yaşadı.

Kar kalınlığının yaklaşık 35 santimetre ölçüldüğü bölgede safari tutkunları, keyifli vakit geçirdi.

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite öğrencileriyle unutulmaz bir safari deneyimi yaşadıklarını söyledi.

Baharın gelmesiyle son kar safarisinin yapıldığını aktaran Albayrak, "Kar yoğunluğu nedeniyle bazı yaylalara ulaşamadık. Off-road bu şekilde, istediğiniz yere bazen ulaşamayabiliyorsunuz. Bugün Düzce Üniversitesi öğrencilerini gezdiriyoruz." diye konuştu.

Albayrak, Düzce doğasında kar safarisinin eğlenceli olduğunu belirterek, doğaseverleri kente davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:31 Kaynak: AA

Kaynaşlı, Düzce Üniversitesi, Düzce, Kar, Güncel
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