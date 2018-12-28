Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Kar Tatilinin Keyfini Çıkardı

Öğrenciler Kar Tatilinin Keyfini Çıkardı

1 saat önce

Öğrenciler kar tatilinin keyfini çıkardıARDAHAN - Ardahan'da kar yağışı sebebiyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen öğrenciler, beyaz örtünün tadını doyasıya çıkardı.

Öğrenciler kar tatilinin keyfini çıkardı

ARDAHAN - Ardahan'da kar yağışı sebebiyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen öğrenciler, beyaz örtünün tadını doyasıya çıkardı.
Dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde artarak Ardahan üzerinde beyaz bir örtü oluşturdu. Ardahan Valiliği devam eden yoğun kar yağışı, tipi, fırtına, aşırı don ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Tatili fırsat bilen çocuklar, karın doyasıya tadını çıkardı.
Eğitime verilen bir günlük arayı değerlendiren öğrenciler, yağan karla beyaza bürünen sokaklarda ve okul bahçelerinde gönüllerince eğlendiler. Kar tatilini fırsat bilen öğrenciler, kartopu oynayarak stres attı.
Mahalle aralarında ve karın çok olduğu alanlara giden çocuklar burada soğuk havaya aldırmayarak doyasıya eğlendi. Kartopu oynayarak ve kardan adam yaparak adeta eğlencenin doruğuna çıkan çocuklar keyifli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadılar. Çocuklar kar tatilinin devam etmesini istiyor. Öğrenciler, yeni yıla karla girmenin de mutluluğunu yaşıyor. Kendi aralarında kardan adam yarışması yaparak, daha sonra kartopu oynayan öğrenciler doyasıya eğlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:18 Kaynak: İHA

Ardahan Valiliği, Sabah, Ardahan, Kar, Güncel
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